Στο τέλος του μήνα! -Η κομματική εκμετάλλευση συνεχίζεται.

Όπως πληροφορούμαστε η υποδοχή της φρεγάτας Κίμων στην Αίγινα και στη Σαλαμίνα δεν ήταν ...επίσημη!

Η επίσημη υποδοχή «προγραμματίζεται για το τέλος του μήνα, παρουσία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και δημοσιογράφων»!

Η κομματική εκμετάλλευση της αγοράς ενός -υπερσύγχρονου- όπλου από το υστέρημα του ελληνικού λαού δεν έχει προηγούμενο.

Ξεπέρασε ακόμα και το προηγούμενο με την έλευση των «Ραφάλ» όταν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, πάλι σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, ιερέας τα ράντιζε με ...αγιασμό!

Και επιπλέον καθησυχάζουν επικίνδυνα το λαό όταν γνωρίζουν πως ποτέ ένα όπλο δεν κερδίζει έναν πόλεμο, αλλά και ότι ο Κίμων αγοράστηκε για εξυπηρέτηση αναγκών πολύ μακριά από τα σύνορα της χώρας.

Γι΄ αυτό αυτό που γίνεται με τη φρεγάτα πέραν από μικροκομματικό είναι και πολιτικά επικίνδυνο.

Β.Σκ.