Το πολύ το κύριε ελέησον το βαριέται και ο Θεός!

Απορούμε πώς το κάνει αυτό ο πολύ σοβαρός υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Η συνάντησή του με τη γαλλίδα ομόλογό του την Πέμπτη στην Αθήνα θα γίνει στη φρεγάτα «Κίμων».

Η φρεγάτα αποκτήθηκε όμως για επιχειρησιακούς και μόνο σκοπούς και όχι για εσωτερική κατανάλωση και για φιέστες παρά το όποιο «επιχείρημα» ότι αποτελεί «καλή χειρονομία» απέναντι στη Γαλλίδα υπουργό.

Το Παρίσι δεν έκανε χάρη στην Ελλάδα με την νυν αμυντική συμφωνία με την Ελλάδα, όσα αγόρασε η χώρα τα χρυσοπλήρωσαν οι πολίτες της.

Η συνάντηση στη φρεγάτα είναι σε επίπεδο συμβολισμών το μοναδικό έως τώρα λάθος του υπουργού Άμυνας...

