Η ανάγκη των ψήφων και η πίεση από την ακροδεξιά οδηγεί σε γραφικότητες, που κοστίζουν στη χώρα!

Θυμάστε άραγε τον Γενάρη του 2022 όταν ένας ρασοφόρος δίπλα σε έναν πιλότο που πόζαρε, ράντιζε τη ...μουσούδα ενός «Ραφάλ» που μόλις προσγειώθηκε στη βάση της Τανάγρας, σε έναν απόλυτο αναχρονισμό, από τον οποίο ο Τραμπ δεν θα είχε να ζηλέψει τίποτε;

Ε, μια ανάλογη φιέστα ετοιμάζει ο πρωθυπουργός και για την παραλαβή της φρεγάτας «Κίμων», η οποία θα ανεβάσει σε υψηλότερο επίπεδο την ισχύ του Πολεμικού Ναυτικού. Την Πέμπτη, μόλις η φρεγάτα Κίμων πλησιάσει την Αίγινα, ελικόπτερα στα οποία θα επιβαίνουν ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Άμυνας και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, θα προσγειωθούν στο πλοίο, μήπως και πάρουν κάτι από τη λάμψη του! Ταυτόχρονα νηοπομπή έξι πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού αποτελούμενη από φρεγάτες, κανονιοφόρους και πυραυλάκατους ετοιμάζουν υποδοχή, ενώ αν το επιτρέψει ο καιρός, θα βγουν για να υποδεχτούν τον Κίμωνα τόσο το θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ» όσο και η τριήρης «Ολυμπιάς». Όλα αυτά εννοείται σε απευθείας τηλεοπτική σύνδεση ώστε η κυβέρνηση να κάνει το ...κουμάντο της!

Απίστευτα πράγματα! «Στρατιωτικός λαϊκισμός», χρησιμοποίηση των εξοπλισμών που πληρώνει από το υστέρημά του ο ελληνικός λαός για ...ψηφαλάκια και για προσωπική προβολή.

Η ετοιμότητα και η αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν εξαρτάται από κομματικά σόου, αντιθέτως ενδέχεται να υπονομεύονται από αυτά. Η ανάγκη των ψήφων και η πίεση από την ακροδεξιά στο κυβερνών κόμμα οδηγεί σε γραφικότητες, που συνήθως κοστίζουν στη χώρα! Μια σεμνή τελετή για την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμωνας» και δεν θα προκαλούσε και θα έδειχνε πως η πολιτική ηγεσία της χώρας, εκθέτοντας και τη στρατιωτική ηγεσία, έχουν συναίσθηση των καιρών και των απαιτήσεών τους.

Το ερώτημα είναι γιατί σιωπά η προοδευτική αντιπολίτευση. Φοβάται τις επιθέσεις που θα δεχθεί από το Μαξίμου και την ακροδεξιά ή δεν κατανοεί τον αναχρονισμό και την επικινδυνότητα τέτοιων εκδηλώσεων, που καμία σχέση δεν έχουν με την ετοιμότητα και το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων;