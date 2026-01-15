Το παρών θα δώσουν ο ΠτΔ Κώνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στην τελετή υποδοχής της πρώτης Belharra που θα ενταχθούν στο Πολεμικό Ναυτικό.

Ξεκινά σε λίγη ώρα η τελετή υποδοχής της πρώτης φρεγάτας Belharra που θα ενταχθεί στο δυναμικό του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι επίσημοι παρακολουθούν τη διέλευση της φρεγάτας «Κίμων» στα ανοιχτά της Αίγινας, κατά τον τελικό πλου προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, ανάμεσα από ζεύγη παρατεταγμένων πλοία.

Την πρώτη φρεγάτα Belharra θα υποδεχθούν ειδικότερα δύο από τις φρεγάτες που ήδη διαθέτει το Πολεμικό Ναυτικό, δύο ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, δυο κανονιοφόροι και δύο ταχύπλοα ειδικών δυνάμεων (ΣΑΠ).

Η φρεγάτα Κίμων πρόκειται για την πρώτη νέα φρεγάτα που θα ενταχθεί στον ελληνικό στόλο μετά από 28 έτη.

Έως το τέλος του έτους αναμένεται να ακολουθήσει η ένταξη των φρεγατών «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενώ το 2028 θα ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα ναυπήγησης FDI HN, με την ένταξη της τέταρτης φρεγάτας, του «Θεμιστοκλή», στο πρόγραμμα ναυπήγησης της οποίας θα υπάρχει εγχώρια συμμετοχή, σε ποσοστό 25%.

Οι νέες φρεγάτες Belharra, με τη διαμόρφωσή τους σε Standard 2++, μετά την τροποποίηση της Σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων και τις εκτεταμένες επιχειρησιακές τους αναβαθμίσεις, θα συγκαταλέγονται στις πλέον προηγμένες φρεγάτες στον πλανήτη.

Προσδίδουν στο Πολεμικό Ναυτικό για πρώτη φορά στρατηγικό ρόλο (με τη δυνατότητα να φέρουν στον οπλισμό τους πυραύλους εμβέλειας άνω των 1.000 χιλιομέτρων), ενισχύοντας καθοριστικά την εθνική αποτρεπτική ισχύ. Σε σχέση με τον αρχικό τύπο Standard 2, ενσωματώνουν 11 βελτιώσεις, προϊόν της εμπειρίας από σύγχρονες συγκρούσεις και την επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας κατά τη συζήτηση της τροποποίησης της Σύμβασης στη Βουλή των Ελλήνων, «πρέπει τα ελληνικά πλοία να έχουν, στις συνθήκες που σήμερα βρισκόμαστε, συγκεκριμένα οπλικά συστήματα».

Από την κυβέρνηση χαρακτηρίζουν την παραλαβή του Κίμωνα ως ένα ακόμη μεγάλο βήμα για τη μετάβαση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, σε συνδυασμό με τη Νέα Δομή Δυνάμεων, την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών 4,5ης και 5ης γενιάς, τον θόλο ολιστικής προστασίας «Ασπίδα του Αχιλλέα», την έμφαση στην Καινοτομία και στα Μη Επανδρωμένα Συστήματα και τις υπόλοιπες μεγάλες αλλαγές.

Η ένταξη νέων πλοίων με αναβαθμισμένες δυνατότητες στο Πολεμικό Ναυτικό, εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», με στόχο η Ελλάδα να διαθέτει έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της, καταλήγουν οι ίδιες πηγές.