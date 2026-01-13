Στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Ισπανίας αποσκοπεί η επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, στην ισπανική πρωτεύουσα.

Επίσκεψη στη Μαδρίτη θα πραγματοποιήσει αύριο (14/01) και μεθαύριο (15/01) ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Ισπανίας, στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο υπουργός θα συναντηθεί με κυβερνητικά στελέχη. Πιο συγκεκριμένα, θα συναντηθεί με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ισπανίας και υπουργό Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικών Προκλήσεων, Sara Aegesen Muñoz και με τον υπουργό Εσωτερικών της Ισπανίας, Fernando Grande-Marlaska Gómez.

Επιπλέον, ο κ. Κεφαλογιάννης θα επισκεφθεί τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Έκτακτων Αναγκών, όπου θα πραγματοποιηθεί γενική παρουσίαση του ισπανικού Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, παρουσίαση της Υποδιεύθυνσης Πρόληψης, Σχεδιασμού και Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και παρουσίαση του Εθνικού Κέντρου Παρακολούθησης και Συντονισμού Εκτάκτων Αναγκών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης περιλαμβάνονται επίσης επίσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Παρακολούθησης και Συντονισμού Εκτάκτων Αναγκών αλλά και στις εγκαταστάσεις της UME (Unidad Militar de Emergencias - Στρατιωτική Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης) στην αεροπορική βάση Torrejón, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον επικεφαλής της UME, στρατηγό Francisco Javier Marcos Izquierdo και θα ενημερωθεί για την οργάνωση, τη λειτουργία και την διαδικασία ενεργοποίησης της UME, ενώ θα ακολουθήσει ξενάγηση και σε υπόστεγο αεροσκαφών «Πρώτη Επέμβαση».