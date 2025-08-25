Games
Πολιτική

Κεφαλογιάννης: Η συμβολή της Ελλάδας στις φωτιές Ισπανίας και Πορτογαλίας (Εικόνες)

Κεφαλογιάννης: Η συμβολή της Ελλάδας στις φωτιές Ισπανίας και Πορτογαλίας (Εικόνες) Φωτογραφία: Dimitris Kapantais / SOOC
Μέχρι τις 28 Αυγούστου θα παραμείνουν τα Canadair και η ομάδα της ΕΜΟΔΕ στις χώρες αυτές για την κατάσβεση των φωτιών, τονίζει ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Τη συμβολή της Ελλάδας στις φωτιές της Πορτογαλίας και της Ισπανίας παραθέτει ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Σε ανάρτησή του αναφέρει πως «Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης προς τις πληγείσες χώρες, συνδράμει ενεργά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

- Στην Πορτογαλία επιχειρούν ήδη δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415, ενισχύοντας τις εναέριες επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

- Παράλληλα, στην Ισπανία επιχειρούν 20 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Όπως σημειώνει ο Γιάννης Κεφαλογιάννης «τόσο τα Canadair όσο και η ομάδα της ΕΜΟΔΕ θα παραμείνουν στις περιοχές αυτές έως τις 28 Αυγούστου, συνεχίζοντας να ενισχύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Η μάχη με την κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα. Στηριζόμαστε στις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ενότητας, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος» καταλήγει παραθέτοντας και σχετικές φωτογραφίες.

{https://twitter.com/gkefalogiannis/status/1959992736523641310}

Ελλάδα
Πολιτική
Ελλάδα
Διεθνή

