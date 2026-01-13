Tο «κόμμα Καρυστιανού» έχει τη δυναμική να παίξει σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα.

Η δημοσκόπηση της Interview για την Politcal επιβεβαίωσε τη δυναμική του νέου κόμματος που δημιουργεί η Μαρία Καρυστιανού. Όταν στην πρόθεση ψήφου προσμετρώνται τα υπό ίδρυση κόμματα, το «κόμμα Καρυστιανού» περνάει καθαρά στη δεύτερη θέση. Σε αυτήν την εκδοχή της δημοσκόπησης η ΝΔ παίρνει 23,9%, το «κόμμα Καρυστιανού» 14,5%, το ΠΑΣΟΚ 10,5%, το «κόμμα Τσίπρα» 10%, το ΚΚΕ 5,5%, η Ελληνική Λύση 5%, η Πλεύση Ελευθερία 4,5%, η Φωνή Λογική2 3,2%.

Να επαναλάβουμε για πολλοστή φορά ότι σε ό,τι αφορά κόμματα που δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα, τα όποια δημοσκοπικά ευρήματα δεν πρέπει να λογίζονται ως κανονικές καταγραφές πρόθεσης ψήφου. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη μέτρηση καταγράφεται και «κόμμα Τσίπρα» με 10% και ΣΥΡΙΖΑ με 2,3%, αν και είναι απίθανο να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές σε περίπτωση που υπάρξει λίστα Τσίπρα.

Αυτό λοιπόν που έχει σημασία στη συγκεκριμένη μέτρηση είναι η επιβεβαίωση ότι το «κόμμα Καρυστιανού» έχει τη δυναμική να παίξει σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα.

Η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης

Αν και οι δημοσκοπήσεις δίνουν ενθαρρυντικά μηνύματα, εντούτοις, το «κόμμα Καρυστιανού» αντιμετωπίζει την πρώτη μεγάλη δυσκολία του. Οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών όχι μόνο δεν στηρίζουν το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά βρίσκονται σε αντιπαράθεση μαζί της με επίδικο την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Τα άλλα μέλη του ΔΣ ζητούν από την Καρυστιανού να παραιτηθεί από την προεδρία του συλλόγου, θεωρώντας ότι υπάρχει ασυμβίβαστο με τη νέα θέση της ως πολιτική αρχηγός.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε σήμερα με τις δηλώσεις της γραμματέως του συλλόγου Ελένης Βασάρα στην εκπομπή των Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη στα Παραπολιτικά. Η Βασάρα έθεσε ζήτημα καθαίρεσης της Μαρίας Καρυστιανού, δηλώνοντας ότι σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου «αν κάποιος δεν ζητήσει να παραιτηθεί αλλά ο Σύλλογος θέλει να τον παύσει τότε πράγματι θα πρέπει να γίνει Γενική Συνέλευση για να τον καθαιρέσει».

Είχε προηγηθεί δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού ότι είναι παράνομο το αίτημα της πλειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου να παραιτηθεί. Μάλιστα, είχε προσθέσει ότι θα παραιτηθεί μόνο εφόσον συγκληθεί η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.

Οι επιπτώσεις στο σύλλογο και το κίνημα

Δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η αντιπαράθεση βλάπτει τόσο το σύλλογο όσο και γενικά το κίνημα των Τεμπών. Πέρα από το ότι είναι εξαιρετικά άβολο για τους πολίτες να βλέπουν αυτήν την κόντρα και (πολύ περισσότερο) να καλούνται να πάρουν θέση, υπάρχει μια πολύ πιο πρακτική αρνητική επίπτωση: Διαρρηγνύεται ο πυρήνας του μετώπου που είχε οργανώσει τις μεγάλες κινητοποιήσεις στις 28 Φλεβάρη 2025.

Αν ο σύλλογος των συγγενών δεν είχε πάρει πάνω του το κάλεσμα προς τους πολίτες, δεν θα είχαν οργανωθεί οι μεγαλύτερες λαϊκές κινητοποιήσεις στην Ιστορία της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Τότε είχαν καλέσει τους πολίτες να βγουν στους δρόμους όλοι οι συγγενείς. Τώρα το μέτωπο σπάει, κάτι που κατά πάσα πιθανότητα θα αποτρέψει την οργάνωση μεγάλων κινητοποιήσεων στο εξής. Μαζί με τη διάρρηξη της ενότητας έρχεται και η αναπόφευκτη σε αυτές τις περιπτώσεις καχυποψία για το χαρακτήρα κάθε κινητοποίησης.

Οι επιπτώσεις στο κόμμα

Οι επιπτώσεις της αντιπαράθεσης είναι όμως αρνητικές και για το «κόμμα Καρυστιανού». Στην ουσία πρόκειται για το πρώτο σημαντικό πολιτικό πλήγμα που δέχεται το νέο εγχείρημα, αφού οι κριτικές που είχαν διατυπωθεί το προηγούμενο διάστημα δεν υπήρξαν ιδιαίτερα επιδραστικές. Η αντιπαράθεση επηρεάζει αρνητικά το «κόμμα Καρυστιανού» με τρεις τρόπους:

1. Αφαιρεί τη δυνατότητα από τη Μαρία Καρυστιανού να υποστηρίξει με πειστικότητα ότι εκπροσωπεί πολιτικά όλο το κίνημα των Τεμπών. Από τη στιγμή που είναι τόσο κατηγορηματική η διαφωνία των άλλων συγγενών, αυτομάτως το νέο κόμμα καθίσταται μόνο μία από τις πολιτικές εκφράσεις του αιτήματος για δικαιοσύνη και αλήθεια.

2. Θέτει εν αμφιβόλω τον ισχυρισμό Καρυστιανού ότι το νέο κόμμα έρχεται για να ενώσει όλους τους Έλληνες. Ένα ενωτικό εγχείρημα δεν μπορεί να ξεκινάει με διάσπαση αυτών που θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι συμμετέχοντες.

3. Δημιουργεί ερωτήματα για τους χειρισμούς της Μαρίας Καρυστιανού. Από τη στιγμή που οι υπόλοιποι γονείς δεν συμφωνούν με το νέο κόμμα, ακούγεται λογικό το αίτημα για παραίτησή της από τη θέση του προέδρου του συλλόγου. Κατ’ αντιστοιχία, δεν γίνεται κατανοητό γιατί δεν παραιτήθηκε για να αποφευχθεί η εσωτερική αντιπαράθεση.