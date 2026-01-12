Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα παρουσιαστεί στον Κινηματογράφο Ολύμπιον στις 12 το προσεχές Σάββατο.

Η πρώτη επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στον Κινηματογράφο Ολύμπιον (Πλατεία Αριστοτέλους 10) στις 12:00 με ώρα προσέλευσης τις 11:30.

Σύμφωνα με την πρόσκληση των εκδόσεων Gutenberg για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι: Αντώνης Σαουλίδης Νομικός, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), ο Άρης Στυλιανού

Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ., ο Διονύσης Τεμπονέρας Δικηγόρος και ο Κώστας Τούμπουρος Πολιτικός μηχανικός - Επιχειρηματίας.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα ενώ τον συντονισμό και την παρουσίαση θα αναλάβει η Φαίη Κοκκινοπούλου.



