Πολλαπλά μηνύματα από την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Θεσσαλονίκη.

Σαφώς και θα είναι η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα που θα χαρακτηρίσει την παρουσίαση της «Ιθάκης» το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.

Ας κρατήσουμε όμως δυο ακόμα στοιχεία.

Οι πληροφορίες επιμένουν πως η σύνθεση του πάνελ δείχνει πως ο συγγραφέας ξεφεύγει από τα αυστηρά επιστημονικά κριτήρια των ομιλητών και κάνει ένα βήμα σε ομιλητές με περισσότερο «πολιτικό προφίλ».

Επιπλέον, ενδιαφέρον θα έχουν και οι παρουσίες που αναμένονται στην παρουσίαση.

Όλα δείχνουν πως το νέο κόμμα βρίσκεται στην τελική ευθεία- όχι νωρίτερα από το Πάσχα...

Β.Σκ.