Ο Γιάννης Λαβράνος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «ένας επιχειρηματίας με εκκρεμότητες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση σχετικά με δημοσίευμα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κατηγορούμενου στη δίκη για τις υποκλοπές.

«Είναι πρόσωπο που συνδέεται με το μεγαλύτερο σκάνδαλο παραβίασης του κράτους δικαίου στη μεταπολίτευση: το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και όσο παραμένει θολό ποιοι τον κάλυψαν, ποιοι του άνοιξαν πόρτες, ποιοι τον χρησιμοποίησαν και ποιοι συνεχίζουν να τον ανέχονται, τόσο θα βαθαίνει η κρίση εμπιστοσύνης στη Δημοκρατία», επισημαίνει η Κουμουνδούρου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά «άμεσα και καθαρά» την «πλήρη πολιτική λογοδοσία από την κυβέρνηση και την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, ώστε να διερευνηθούν σε βάθος οι καταγγελλόμενες πρακτικές».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Το σημερινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας in.gr, που υπογράφει ο Δ. Τερζής, για το πλέγμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του κατηγορούμενου στη δίκη για τις υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου, εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Δεν μιλάμε απλώς για μία «λεπτομέρεια» του σκανδάλου αλλά για έναν μηχανισμό ισχύος, διασυνδέσεων και αδιαφάνειας, που επιμένει να λειτουργεί και να αναπαράγεται. Όταν πρόσωπα-κλειδιά της υπόθεσης εμφανίζονται να κινούνται μέσα από εταιρικά σχήματα και “βιτρίνες”, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικαστικό αλλά βαθιά θεσμικό και πολιτικό.

Ο κ. Λαβράνος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «ένας επιχειρηματίας με εκκρεμότητες». Είναι πρόσωπο που συνδέεται με το μεγαλύτερο σκάνδαλο παραβίασης του κράτους δικαίου στη μεταπολίτευση: το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και όσο παραμένει θολό ποιοι τον κάλυψαν, ποιοι του άνοιξαν πόρτες, ποιοι τον χρησιμοποίησαν και ποιοι συνεχίζουν να τον ανέχονται, τόσο θα βαθαίνει η κρίση εμπιστοσύνης στη Δημοκρατία.

Ζητούμε άμεσα και καθαρά: Την πλήρη πολιτική λογοδοσία από την κυβέρνηση και την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, ώστε να διερευνηθούν σε βάθος οι καταγγελλόμενες πρακτικές».