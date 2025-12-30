Νωρίτερα ο Χάρης Δούκας επισκέφθηκε το «βιοκλιματικό, πολυλειτουργικό γήπεδο του Παναθηναϊκού» στον Βοτανικό.

Για ένα ανοιχτό, συμμετοχικό ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μετά τις αιχμές που άφησε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τη Δευτέρα σε συνέντευξή του.

«Η επιλογή των υποψήφιων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι μια ουσιαστική, δημοκρατική διαδικασία, με ανοιχτά ψηφοδέλτια και άμεση συμμετοχή των μελών και των φίλων του Κινήματος» αναφέρει σε ανάρτησή του και συμπλήρωσε πως «για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, επαναλαμβάνω τις δύο προτάσεις μου:

»Άμεση συγκρότηση της Επιτροπής Ψηφοδελτίου προς αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων με βάση το άρθρο 33, παράγραφος 6 του Καταστατικού και προκριματικές εκλογές, όπως επίσης προβλέπεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Καταστατικού, με τους νυν βουλευτές να είναι αυτοδικαίως υποψήφιοι».

Ο Χάρης Δούκας κλείνει την ανάρτησή του με ένα υστερόγραφο με αιχμές «Το Καταστατικό του κόμματος ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2022, επί προεδρίας Νίκου Ανδρουλάκη».

Νωρίτερα ο Δήμαρχος Αθηναίων επισκέφθηκε μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιάννη Αλαφούζο το εργοτάξιο στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, από όπου έκανε και σχετικές δηλώσεις μιλώντας για «εξαιρετική πρόοδο στο πράσινο γήπεδο στον Βοτανικό».

«Πράσινο όχι μόνο επειδή είναι το χρώμα του Παναθηναϊκού αλλά γιατί θα είναι βιοκλιματικό, πολυλειτουργικό και θα έχει γύρω στα 215 στρέμματα πρασίνου». σημείωσε ο Χάρης Δούκας και πρόσθεσε πως πρόκειται για εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας Αυτοδιοίκησης, κυβέρνησης, Ερασιτέχνη και της ΠΑΕ για να ολοκληρωθεί ένα στολίδι στο κέντρο της Αθήνας, σε μια περιοχή που ήταν παλιά χωματερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τη συνεργασία» δήλωσε ο Χάρης Δούκας.

