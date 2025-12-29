«Ο κ. Κακλαμάνης προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη. Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια» σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ανεξήγητη χαρακτηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς τη δήλωση του Προέδρου της Βουλής για απαγόρευση μετάδοσης από το κανάλι της Βουλής των συνεδριάσεων της εξεταστικής επιτροπής. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ «η δημοσιότητα των συνεδριάσεων είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να βγάλει συμπεράσματα. Αυτήν εξάλλου τη δημοσιότητα διαφήμιζε η κυβερνητική πλειοψηφία, όταν υπερασπιζόταν την επιλογή της να γίνει εξεταστική επιτροπή αντί προανακριτικής εμποδίζοντας τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των υπουργών της. Τι θέλει να κρύψει η κυβέρνηση; Τι φοβάται;» και καταλήγει:

«Είναι προφανές πως ο κ. Κακλαμάνης προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη. Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια, που ζητούν οι πολίτες».