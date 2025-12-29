«Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Σήμερα αποχαιρετούμε μια σπουδαία προσωπικότητα, τη Σύλβα Ακρίτα» ανέφερε κατά τον επικήδειό του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Μια μαχητική γυναίκα που όρθωσε με απαράμιλλο θάρρος το ανάστημα της απέναντι στη χούντα, που διεκδίκησε τα δικαιώματα των γυναικών, που με όραμα και βαθιά κοινωνική ευαισθησία υπερασπίστηκε τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημοκρατική λογοδοσία» συνέχισε επισημαίνοντας την προσφορά της.

«Όλη της η διαδρομή, ήταν ένα διαρκές παράδειγμα υπηρετώντας χωρίς εκπτώσεις, το ιδανικό μιας κοινωνίας πιο δίκαιης, πιο ανθρώπινης, πιο αλληλέγγυας, πιο συνεκτικής, πιο δημοκρατικής. Βαθιά προοδευτικός άνθρωπος σφράγισε δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου και μαζί με τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Εμβληματική εκπρόσωπος μιας γενιάς πολιτικών που έκαναν πράξη την Αλλαγή.

»Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης. Το απέδειξε με το νομοσχέδιο για την «Απόσβεση Χρεών Προσφύγων» που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες, τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας και μια σειρά από πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, τους πιο ηλικιωμένους.

»Σε εποχές δύσκολες και απαιτητικές, όπου η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα φθίνει, οι θεσμοί και το κράτος δικαίου συχνά δοκιμάζονται, προσωπικότητες όπως η αγαπημένη μας Σύλβα μάς υπενθυμίζουν ότι η ελπίδα γεννιέται μέσα από τον καθημερινό αγώνα για δικαιοσύνη, για ισότητα, για σεβασμό στον άνθρωπο».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκληρώνοντας τον επικήδειό του επισήμανε πως «ο αγώνας της θα μείνει χαραγμένος στη μνήμη μας και θα μας εμπνέει. Το ΠΑΣΟΚ την ευχαριστεί και την αποχαιρετά με σεβασμό. Καλό ταξίδι, αγαπημένη μας Σύλβα».