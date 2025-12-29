Η πρώην υπουργός και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ πέθανε το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 97 ετών.

Τη Σύλβα Ακρίτα αποχαιρετούν αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι στο Α' Νεκροταφείο της Αθήνας.

Η Σύλβα Ακρίτα, μητέρα της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενας Ακρίτα, «έφυγε» από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 97 ετών.

Ήταν ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και είχε σημαντική αντιδιδακτορική δράση, για την οποία είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια της απριλιανής διδακτορίας και είχε καταδικαστεί σε 10 χρόνια κάθειρξη.

Αυτή την ώρα πλήθος κόσμου βρίσκεται στο Α' νεκροταφείο, για το «στερνό αντίο»...