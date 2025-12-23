«Μπορώ να αντιληφθώ ότι έχει ταραχθεί και προσβληθεί, αλλά έχει προσβληθεί για μια δράση η οποία προέκυψε ως αντίδραση σε όσα έχει πει ο ίδιος», τόνισε η αντιδήμαρχος Αθηναίων.

Απαντήσεις στον υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη, σχετικά με το πάρτι στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή, αλλά και την αναβολή των καλάντων από τη Λέσχη Φιλίας έδωσε η Αντιδήμαρχος Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Αστικής Πανίδας και Ζωοφιλίας, Όλγα Δούρου, μιλώντας στο Action24.

«Εγώ το έμαθα εκ των υστέρων. Τα μέλη της συγκεκριμένης Λέσχης Φιλίας, όπως και τα μέλη της χορωδίας, αποφάσισαν ότι, ενώ είχαν ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκληση που είχε γίνει αρχικά στον κ. Πλεύρη, διαφωνούσαν κάθετα με τις δηλώσεις του και δεν ήθελαν να πάνε να του πουν τα κάλαντα. Προφανώς, μέσα στον Δήμο υπάρχει δημοκρατία. Αυτό διαφοροποιεί τις Λέσχες Φιλίας από τα υπόλοιπα ΚΑΠΗ της Ελλάδας, ότι αποτελούνται από συμβούλια και έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις σε μικρά καθημερινά πράγματα. Αυτή η απόφαση πρέπει να γίνει σεβαστή και δεν καταλαβαίνω τον λόγο για τον οποίο ο κ. Πλεύρης επαναφέρει στην επιφάνεια όλη αυτή η ιστορία. Μπορώ να αντιληφθώ ότι έχει ταραχθεί και προσβληθεί, αλλά έχει προσβληθεί για μια δράση η οποία προέκυψε ως αντίδραση σε όσα έχει πει ο ίδιος. Ο κ. Πλεύρης προσβάλλει τους δημότες της Αθήνας, κατηγορώντας τους ότι συμμετείχαν σε rave party μόνο και μόνο επειδή πήγαν να ακούσουν μουσική στο προαύλιο μιας εκκλησίας. Μίλησα με την Πρόεδρο και μου είπε: "Εγώ έχω προσβληθεί και δεν θέλω να πάμε να του πούμε τα κάλαντα". Δημοκρατικό είναι και όταν κάποιος δεν θέλει να μας μιλήσει, αυτό είναι δημοκρατία και τίποτα άλλο», τόνισε η Όλγα Δούρου.

