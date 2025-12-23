Η Νέα Αριστερά κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για αυταρχισμό και απειλές σε βάρος των αγροτών, με αφορμή τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα ενόψει των Χριστουγέννων.

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση, αφού απέτυχε –όπως αναφέρει– να στρέψει την κοινωνία εναντίον των αγροτών, προχώρησε σε κλιμάκωση της πίεσης, κάνοντας λόγο για «συλλογική τιμωρία» των πολιτών. Όπως σημειώνει, το μήνυμα που εξέπεμψε ο πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, προπαραμονή Χριστουγέννων, ήταν ότι είτε θα διαλυθούν τα μπλόκα είτε δεν θα πραγματοποιηθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές.

Η Νέα Αριστερά αναφέρεται επίσης στην ανάθεση αρμοδιοτήτων στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, επισημαίνοντας ότι, με επίκληση λόγων οδικής ασφάλειας, η Ελληνική Αστυνομία δεν επιτρέπει την κυκλοφορία ακόμη και σε σημεία όπου οι αγρότες έχουν ανοίξει τους δρόμους. Κατά την ανακοίνωση, στόχος της κυβέρνησης είναι να εξαναγκαστούν οι αγρότες να αποχωρήσουν από τις κινητοποιήσεις τους.

Παράλληλα, το κόμμα τονίζει ότι οι κυβερνητικές επιλογές δεν έχουν κάμψει το ηθικό των αγροτών, υποστηρίζοντας πως η κοινωνία αναγνωρίζει τη δικαιοσύνη των αιτημάτων τους.

Κλείνοντας, η Νέα Αριστερά επαναλαμβάνει την πολιτική της θέση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία», υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποτελεί ζήτημα ευθύνης της κοινωνίας συνολικά.