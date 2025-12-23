Η αστυνομία κόβει τη διέλευση σε δρόμους με παρατεταγμένα τρακτέρ. Διίστανται οι απόψεις για τον μουτζούρη των κλειστών δρόμων.

Ποιος θα πληρώσει την ταλαιπωρία των πολιτών τις μέρες των εορτών; Η κυβέρνηση ή οι αγρότες; Αυτό είναι το ερώτημα που αιωρείται στο Μέγαρο Μαξίμου τα τελευταία 24ωρα δεδομένης της παραδοχής ότι το μέτωπο με το αγροτικό κίνημα έχει κακοφορμίσει και τίποτε θετικό δεν μπορεί να προκύψει για την κυβέρνηση από αυτήν την χαοτική κατάσταση στο οδικό δίκτυο όλης της χώρας.

Από το damage control η κυβέρνηση βρίσκεται με δεμένα τα χέρια μπροστά σε μία ανεξέλεγκτη κατάσταση που κανείς δεν ξέρει πότε και πώς θα λάβει τέλος.

«Όλο το παιχνίδι παίζεται τώρα στο ποιος θα αντέξει περισσότερο. Εμείς ή οι αγρότες» λέει κυβερνητικό στέλεχος που παραδέχεται ωστόσο ότι το ιδιότυπο bradefer παίζεται στις πλάτες των πολιτών που θέλουν να κάνουν Χριστούγεννα και να μην περάσουν τις γιορτές στους δρόμους.

Διίστανται οι απόψεις για τον μουτζούρη των κλειστών δρόμων

Οι απόψεις διίστανται στην κυβέρνηση. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι κάπως θα λειτουργήσει στην κοινή γνώμη το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι έχει εξαντλήσει όλες τις προσπάθειες για συνεννόηση με τους αγρότες αντιμετωπίζοντας αδιαλλαξία.

Άλλοι αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση θα επωμιστεί -ως προς την ευθύνη για τους κλειστούς δρόμους- την μερίδα του λέοντος αλλά αισιοδοξούν ότι δεν θα είναι πλέον οι μόνοι που θα βρίζουν οι πολίτες. «Ο βρεγμένος την βροχή δεν την φοβάται. Η κυβέρνηση πληρώνει καιρό τώρα το πολιτικό κόστος από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Με τον νόμο των πιθανοτήτων τώρα μπορεί να βρεθούν και κάποιοι από τους πολίτες που στήριζαν τους αγρότες να τους ρίξουν το ανάθεμα».

Υπάρχει και η άποψη κάποιων εμπειρότερων κυβερνητικών στελεχών που πιστεύουν ότι η κυβέρνηση θα είναι η μόνη που θα πληρώσει την νύφη από το κλείσιμο των δρόμων. «Οι πιο σκληροπυρηνικοί θα τα βάλουν μαζί μας επειδή δεν πάμε σε μετωπική σύγκρουση με τους αγρότες. Οι πιο μετριοπαθείς πολίτες θα ρίξουν το φταίξιμο στην κυβέρνηση στη λογική ότι έπρεπε τόσο καιρό να είχε τακτοποιήσει το ζήτημα με τους αγρότες και να μην το αφήσει να φουντώσει» λένε.

Η αστυνομία κόβει τη διέλευση σε δρόμους με παρατεταγμένα τρακτέρ

Πόσο μάλλον που η αστυνομία αποφάσισε να μην επιτρέψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στις εθνικές οδούς ακόμη κι αν οι αγρότες παρατάξουν τα τρακτέρ τους αριστερά και δεξιά αφήνοντας μία ή δύο λωρίδες ελεύθερες. Πηγές από την αστυνομία θέτουν ζήτημα ασφάλειας και το ξεκόβουν.

«Πες ότι κάποιος θέλει να πάει από την Μαλακάσα στη Θήβα και στην διαδρομή των δύο λωρίδων κάποιος οδηγός πάθει καρδιακή προσβολή. Ή συμβεί ένα σοβαρό τροχαίο. Ή πάρει ένα αυτοκίνητο φωτιά. Πως θα φθάσει επιτόπου ένα ασθενοφόρο ή η αστυνομία για τις πρώτες βοήθειες αφού δεν θα υπάρχει ΛΕΑ και δυνατότητα ελιγμών; Τι θα γίνει αν μπλοκάρουν εκατοντάδες αυτοκίνητα σε δυσμενείς συνθήκες;» αναρωτιέται ανώτερη κυβερνητική πηγή με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοίδη να φαίνεται αποφασισμένος να μην παίξει με την ασφάλεια κανενός.

Προσπάθεια να εκθέσουν τα μπλόκα

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση – παρότι το διαψεύδει επίσημα – στέλνει και μηνύματα εντός του αγροτικού κινήματος σε μία προσπάθεια να πλήξει το «ηθικό» υπόβαθρο των κινητοποιήσεων στη λογική ότι δεν έχουν κατέβει στα μπλόκα μόνον έντιμοι αγρότες αλλά και όσοι ενοχλούνται από την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. «Έχουν παρεισφρήσει στις κινητοποιήσεις και κάποιοι από τους αγρότες που δεν δικαιούνταν χρήματα και παρ’ όλα αυτά τα έπαιρναν» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή την δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του γαλάζιου αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη από το ελληνικό FBI αφού ελέγχεται για επιδοτήσεις ύψους 120.000 ευρώ.

Φυσικά, ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής δήλωσε ότι η έρευνα συμπίπτει χρονικά με τις απεγνωσμένες εκκλήσεις από το Μαξίμου να βάλουν πλάτη οι γαλάζιοι αγρότες ώστε να προσέλθει αντιπροσωπεία σε διάλογο και να σταματήσουν τα μπλόκα.

Είναι, όμως, πράγματι εκεί το πρόβλημα των κινητοποιήσεων όπως θέλει να υποστηρίζει η κυβέρνηση; Ή ξεκινάει από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που εξόργισε όσους ήταν έντιμοι και νοιώθουν κορόιδα;

Στο Μαξίμου είχε φθάσει προ διμήνου σαφές μήνυμα από κυβερνητικό στέλεχος που ξέρει καλά τους αγρότες αλλά δεν εισακούσθηκε. «Μην το κάνετε αυτό. Μην αφήσετε τους αγρότες απλήρωτους. Μην παίζετε με τις επιδοτήσεις τους» είχε προειδοποιήσει με τους 55.000 αγρότες που βρίσκονται σε έλεγχο και αποτελούν το 25% των επαγγελματιών αγροτών να βρίσκονται ανεξέλεγκτοι σήμερα στους δρόμους.