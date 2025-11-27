Οι τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες ζητούν στη συνεδρίαση να παραστούν εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κοινό αίτημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά για τη σύγκληση κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών Παραγωγής & Εμπορίου, Οικονομικών Υποθέσεων και Προστασίας Περιβάλλοντος, προκειμένου η κυβέρνηση να ενημερώσει τη Βουλή για τον απολογισμό της COP30.

Στο αίτημα αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Την ώρα που η παγκόσμια αβεβαιότητα μεγεθύνεται, χρειάζονται ξεκάθαρες τοποθετήσεις, αλλά και δράσεις για την κλιματική πολιτική. Δεδομένης της κρισιμότητας του θέματος, η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί καλούνται να ενημερώνουν τη Βουλή και τους Βουλευτές για το σοβαρό αυτό θέμα, κυρίως να τεθεί επί τάπητος ο απολογισμός της COP30.».

Οι τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες ζητούν στη συνεδρίαση να παραστούν εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ – ΕΝΠΕ), ώστε η ενημέρωση να είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.