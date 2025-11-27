Το 21,8% απαντά στη δημοσκόπηση ότι είναι πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα.

Την εκλογή άλλης κυβέρνησης την επόμενη φορά που θα στηθούν κάλπες επιθυμεί το 70,8% σε δημοσκόπηση της GPO, στην οποία η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 25,2%, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι στο 12,6%.

Επίσης, το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην ίδια δημοσκόπηση, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, το 21,8% λέει ότι είναι πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 25,2%, από 24,7% τον Σεπτέμβριο, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο με 12,6%. Στην τρίτη θέση φαίνεται να παγιώνεται η Ελληνική Λύση με 10,4% και ακολουθούν το ΚΚΕ (8,5%), η Πλεύση Ελευθερίας (5,8%), ο ΣΥΡΙΖΑ (4,1%) και η Φωνή Λογικής (3%).

«Άλλο» απαντά το 7,7%, από 3,9% που ήταν το σχετικό ποσοστό στην προηγούμενη μέτρηση της GPO, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 13,3%.

Το 70,8% απαντά στη δημοσκόπηση ότι θέλει οι επόμενες κάλπες να αναδείξουν άλλη κυβέρνηση. Το 27,2% προτιμά να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση η ΝΔ και πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αρνητικά και μάλλον αρνητικά κρίνει το έργο της κυβέρνησης το 70,6% και το 28,9% θετικά/ μάλλον θετικά. Από τους επιμέρους τομείς του κυβερνητικού έργου που τέθηκαν ως ερώτηση στη δημοσκόπηση, μόνο στις ενέργειες για την αναδιοργάνωση και τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων οι θετικές απόψεις (56,6%) υπερτερούν των αρνητικών (39,2%).

Αντίθετα, αρνητικά βλέπουν οι περισσότεροι τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη βελτίωση των υποδομών υγείας (65,3%), όπως και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και την υποστήριξη της οικογένειας (67,2%).

Την ίδια ώρα, το 81,7% κρίνει αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση και μόλις το 17,1% το βλέπει θετικά.

Στην ίδια δημοσκόπηση, το 21,8% απαντά ότι είναι πιθανό (πολύ/ αρκετά) να ψηφίσει ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ποσοστό αυξημένο κατά περίπου 2,5 ποσοστιαίες μονάδες από τον Σεπτέμβριο, ενώ το 77,1% δηλώνει το αντίθετο (λίγο/ καθόλου). Ειδικότερα, σε αυτή την ερώτηση το 11,8% απαντά πολύ πιθανό, το 10% αρκετά, το 12% λίγο και το 65,1% καθόλου.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια και διαφθορά

Το 66,4% δηλώνει στη δημοσκόπηση ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, αυτή την απάντηση δίνει και το 37% των ψηφοφόρων της ΝΔ.

Εξάλλου, στην ερώτηση για τα σημαντικότερα προβλήματα, η διαφθορά είναι δεύτερη με 15,9%, πίσω από την απάντηση ακρίβεια- χαμηλά εισοδήματα, που φτάνει στο 62,8%.

Όλη η δημοσκόπηση της GPO