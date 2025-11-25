«Η Ελλάδα χρειάζεται μία σοβαρή και πλειοψηφική φωνή που θα βλέπει την κλιματική δράση ως ευκαιρία ευημερίας. Ο ΚΟΣΜΟΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία. Η εποχή της θεωρίας τελείωσε. Η ώρα της πράξης είναι τώρα. ΤΕΛΟΣ».

Εκδήλωση για τη στρατηγική της επόμενης μέρας μετά την COP30 διοργανώνει το ΚΟΣΜΟΣ.

Το πολιτικό κόμμα ΚΟΣΜΟΣ Πράσινη Συμφωνία ανοίγει τον δημόσιο διάλογο για το πραγματικό κόστος της κλιματικής κρίσης και τις μεγάλες ευκαιρίες της μετάβασης την Τετάρτη 26/11/2025 στις 18:00 στην εκδήλωση με τίτλο «COP30: Η Εθνική Στρατηγική για την Επόμενη Μέρα».

Η εκδήλωση θα γίνει στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 144, 11854, Αθήνα).

Όπως αναφέρει το ΚΟΣΜΟΣ «η COP30 στη Βραζιλία δεν είναι απλώς μια διπλωματική διάσκεψη. Είναι το πεδίο όπου κρίνεται η οικονομική επιβίωση και η δημόσια υγεία της χώρας μας. Με την κλιματική αλλαγή να κοστίζει ήδη στην Ελλάδα 2,2 δισ. ευρώ ετησίως και τους καύσωνες να απειλούν ευθέως τη ζωή και την υγεία των πολιτών στα αστικά κέντρα, η αδράνεια δεν είναι απλώς πολιτική επιλογή, είναι κοινωνικη και οικονομική αιμορραγία».

στο πάνελ θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο [ρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και ο Γραμμετέας του ΚΟΣΜΟΣ, Πέτρος Κόκκαλης, Γραμματέας ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΚΟΣΜΟΣ διοργανώνει μια κρίσιμη δημόσια συζήτηση για να μετατρέψουμε την «κρίση» σε σχέδιο ανασυγκρότησης. Δεν συζητάμε αόριστα για το περιβάλλον. Συζητάμε για:

- Την Υγεία: Πώς θα θωρακίσουμε τις πόλεις μας και το ΕΣΥ απέναντι στους καύσωνες και τις νέες υγειονομικές απειλές.

- Την Τσέπη μας: Πώς η ενεργειακή δημοκρατία και οι ΑΠΕ θα μειώσουν οριστικά τους λογαριασμούς ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

- Την Αγροτική Παραγωγή: Πώς θα διασφαλίσουμε το εισόδημα των αγροτών και την επάρκεια τροφίμων, θωρακίζοντας τον πρωτογενή τομέα από την λειψυδρία και

την ερημοποίηση που απειλεί το 40% της χώρας.

- Την Ασφάλεια: Πώς θα αποτρέψουμε νέες εθνικές τραγωδίες όπως στη Θεσσαλία και τον Έβρο, επενδύοντας στην πρόληψη και την ανθεκτικότητα.

Η Ελλάδα οφείλει να διαμορφώσει τη δική της συνεκτική στρατηγική για να πρωταγωνιστήσει στην πράσινη οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και κοινωνικό μέρισμα.

Συμμετέχουν στο πάνελ:

- Νίκος Χαραλαμπίδης, Greenpeace Ελλάδας

- Θεοδότα Νάντσου, WWF Ελλάς

- Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

- Αλέξης Χαρίτσης, Πρόεδρος Νέας Αριστεράς

- Πέτρος Κόκκαλης, Γραμματέας ΚΟΣΜΟΣ

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ενώ την ανοιχτή συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Μαριάννα Πετράκη.

Στόχος είναι μία Εθνική Πράσινη Συμφωνία ενώ σκοπός της εκδήλωσης δεν είναι η απλή περιγραφή του προβλήματος, αλλά η σύνθεση λύσεων. «Επιδιώκουμε τη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου λογικής και ευθύνης που θα εγγυηθεί:

- Την άμεση αξιοποίηση των συμπερασμάτων της COP30 για την προσέλκυση πόρων.

- Την Ενεργειακή Ασφάλεια και την απεξάρτηση από τα ακριβά ορυκτά καύσιμα.

- Την Οικονομική Ανθεκτικότητα με δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

«Η Ελλάδα χρειάζεται μία σοβαρή και πλειοψηφική φωνή που θα βλέπει την κλιματική δράση ως ευκαιρία ευημερίας. Ο ΚΟΣΜΟΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία. Η εποχή της θεωρίας τελείωσε. Η ώρα της πράξης είναι τώρα. ΤΕΛΟΣ» καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΟΣΜΟΣ.