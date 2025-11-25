«Συγγνώμη» από τον Αλέξη Τσίπρα ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αφορμή της σελίδα 212 από το βιβλίο «Ιθάκη».

Συγγνώμη από τον Αλέξη Τσίπρα ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, γιατί, όπως είπε, «είχα πιστέψει ότι μπορεί να υπάρχει κι ένας σκιώδης συγγραφέας του βιβλίου αυτού, ότι δεν το έχει γράψει ο ίδιος».

Οπως εξήγησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «βλέποντας τη σελίδα 212 και την αναφορά στη Ρίγα της Εσθονίας - που δεν υπάρχει, είναι η Λέσβος και η Μυτιλήνη του εξωτερικού - κατάλαβα από τις γνώσεις γεωγραφίας ότι ο πραγματικός συγγραφέας είναι ο κύριος Τσίπρας».

«Νομίζω πως ο κ. Τσίπρας ως πολιτικός κρίθηκε από τους πολίτες», σχολίασε, τονίζοντας πως «με αυτά που διαβάζουμε από το βιβλίο βλέπουμε και τον χαρακτήρα».

«Ενας ηγέτης παραδέχεται λάθη, βγαίνει μπροστά, αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν αδειάζει τους συνεργάτες του», πρόσθεσε.

