Η απάντηση του Άρειου Πάγου, μετά την αντίδραση ΚΚΕ για τη δικογραφία σε βάρος του Κουτσούμπα.

«Τα καταγγελλόμενα δεν ήταν προδήλως νομικά αβάσιμα». Αυτό απαντά ο Άρειος Πάγος μετά την αντίδραση του ΚΚΕ για τη δικογραφία σε βάρος του Δημήτρη Κουτσούμπα που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Η δικογραφία αφορά αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα για παραβίαση της νομοθεσίας περί οικονομικών των κομμάτων, έπειτα από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη και προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΚΚΕ.

Ο Άρειος Πάγος απάντησε με ανακοίνωση που υπογράφει η εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας του Ανώτατου Δικαστηρίου, αντιεισαγγελέας Καλλιόπη Βαρδάκη. Σε αυτή αναφέρεται ότι η δικογραφία ελέγχθηκε από αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό και «επειδή τα καταγγελλόμενα δεν ήταν προδήλως νομικά αβάσιμα, ώστε ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών να μπορεί να την αρχειοθετήσει, χωρίς οποιαδήποτε έρευνα» και στην περίπτωση αυτή η υποβολή της στη Βουλή να εμφανίζεται ως «αδικαιολόγητα διεκπεραιωτική και καταχρηστική», υποβλήθηκε στον πρόεδρο της Βουλής διά του υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Σύνταγμα.

Η ανακοίνωση του Άρειου Πάγου

Με αφορμή καταγγελία πολιτικού κόμματος, που αφορά τη διαβίβαση δικογραφίας από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και στην οποία αναφέρεται ότι «δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά για το γεγονός ότι μία τέτοια προφανώς ψευδής και ανυπόστατη κατηγορία στάλθηκε από τις εισαγγελικές αρχές στη Βουλή» επισημαίνουμε τα ακόλουθα:



Κατά το άρθρο 62 του ισχύοντος Συντάγματος, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος, για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, εκτός των αυτόφωρων κακουργημάτων, ενώ κατά το άρθρο 83 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής, οι αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά βουλευτή, αφού ελεγχθούν από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υποβάλλονται στη Βουλή δια του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υποβλήθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δικογραφία σε βάρος βουλευτή, Γ.Γ. της Κ.Ε. πολιτικού κόμματος, η οποία σχηματίστηκε μετά από μήνυση ιδιώτη. Η εν λόγω δικογραφία ελέγχθηκε από αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό και επειδή τα καταγγελλόμενα δεν ήταν προδήλως νομικά αβάσιμα, ώστε ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών να μπορεί να την αρχειοθετήσει, χωρίς οποιαδήποτε έρευνα και, στην περίπτωση αυτή, η υποβολή της στη Βουλή να εμφανίζεται ως αδικαιολόγητα διεκπεραιωτική και καταχρηστική, η δικογραφία υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων άρθρο 62 του Συντάγματος και 83 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής».