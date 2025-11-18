Κάτι τρέχει με την ηγεσία της δικαιοσύνης: Οι εισαγγελικές αρχές έστειλαν δικογραφία στη Βουλή κατόπιν μήνυσης του γνωστού Πλεύρη, ενώ δεν αποστέλλουν ανυπόστατες δικογραφίες!- Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που έφαγε πρόστιμο για τα οικονομικά- και όχι κόμματα που τα παίρνουν μαύρα!

Το θέμα είναι μείζον, καθώς αποτυπώνει το πολιτικό κλίμα που δημιουργείται στη χώρα: Διαβιβλαστηκε στη Βουλή δικογραφία με αίτηση άρσης του ακαταδίωκτου (ασυλίας) του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, για παραβίαση από το ΚΚΕ του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων, μετά από μήνυση του γνωστού για το ρόλο του Κωνσταντίνου Πλεύρη!

-Το ΚΚΕ, όπως έχει προκύψει από τους ενδελεχείς ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών, τηρεί απολύτως το νόμο για τα οικονομικά των κομμάτων. Εκτός από ένα σημείο, να μην δίνει για ευνόητους λόγους τη λίστα όσων προσφέρουν τη συνδρομή τους ή συνεισφέρουν στην οικονομική του εξόρμηση, στάση για την οποία του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, χωρίς να τεθεί κανένα θέμα ποινικών ευθυνών από κανέναν!

-Μεγάλο ερώτημα συνεπώς είναι γιατί αποστάλθηκε από τις εισαγγελικές αρχές ενώ είναι ανυπόστατη η σχετική δικογραφία στη Βουλή, καθώς πλέον δεν αποστέλλονται ψευδείς ή "ψεκασμένες" δικογραφίες! Κάθε μέρα που περνάει η ηγεσία της δικαιοσύνης απαξιώνει όλο και περισσότερο την πίστη των ανθρώπων ότι η Θέμιδα είναι τυφλή και ότι "υπακούει" και σε πολιτικές σκοπιμότητες!

-Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που έχει δεχθεί πρόστιμο γιατί δεν δίνει τα στοιχεία όσων συμβάλλουν στα οικονομικά του, κυρίως μεροκαματιάρηδων- ενώ τα κόμματα εξουσίας διαθέτουν ασυλία;

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Παραθέτουμε την απάντηση του Περισσού για τη δικογραφία ...Πλεύρη (!):

«Πρόκειται για απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του ΚΚΕ και ενδεικτικό ως προς αυτό είναι ότι η συγκεκριμένη ποινική διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία - μήνυση του γνωστού φασίστα Κωνσταντίνου Πλεύρη, ενώ δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά για το γεγονός ότι μία τέτοια προφανώς ψευδής και ανυπόστατη κατηγορία στάλθηκε από τις εισαγγελικές αρχές στη Βουλή.

Είναι γνωστό ότι το ΚΚΕ τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων, δηλώνει κανονικά τα έσοδά του από συνδρομές και εισφορές, δωρεές - κληρονομιές, τα δημοσιοποιεί στον ετήσιο ισολογισμό του και όλα αυτά στέλνονται και ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές και την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ είναι συνεπές στις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ.

Είναι, επίσης, γνωστό ότι το μόνο που δεν δέχεται το ΚΚΕ είναι να συγκεντρώνει, να καταρτίζει και να δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των μελών, των φίλων του και άλλων ανθρώπων που εκτιμούν το ΚΚΕ και επιθυμούν να το στηρίξουν και οικονομικά, οι περισσότεροι από το υστέρημά τους, χωρίς τα προσωπικά τους δεδομένα να γίνονται "φέιγ βολάν". Γι’ αυτό άλλωστε και μόνο για αυτό επιβλήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής διοικητικό πρόστιμο και ουδέποτε τέθηκε θέμα ποινικών ευθυνών.

Ματαιοπονούν ορισμένοι αν νομίζουν ότι με τέτοιες γνωστές και από το παρελθόν πρακτικές θα συκοφαντήσουν το ΚΚΕ και θα βάλουν εμπόδια στη δράση του. Ο λαός θα συνεχίσει να στηρίζει το Κόμμα μας γιατί, εκτός όλων των άλλων, γνωρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς, στα οποία είναι βουτηγμένοι οι διάφοροι επικριτές του ΚΚΕ, ούτε με τις υπόγειες διαδρομές του μαύρου πολιτικού χρήματος που οργιάζουν στο αστικό πολιτικό σύστημα.

Καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ να δώσουν απάντηση στις συκοφαντίες των φασιστών με την επιτυχία της τρέχουσας οικονομικής εξόρμησης προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ».