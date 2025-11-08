Η ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης αναφέρθηκε στην ψηφοφορία της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, τονίζοντας πως σημειώθηκε μεγάλη αυτοδιοικητική ανατροπή.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Μεγάλη αυτοδιοικητική ανατροπή στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Η ψηφοφορία κατέγραψε μεγάλη αποδοκιμασία και αποσυσπείρωση του φιλοκυβερνητικού μπλοκ.

Παράταξη Κυρίζογλου 92

Παράταξη Δούκα (ενιαία παράταξη των προοδευτικών δυνάμεων) 89

Παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση 10

Αλλάζει ο συσχετισμός στην ΚΕΔΕ, το αποτέλεσμα του συνεδρίου για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου το 2024 είχε καταγράψει πλειοψηφία 70% της παράταξης Κυρίζογλου και σήμερα φτάσαμε σχεδόν στην ισοψηφία, με σχετική πλειοψηφία - μειοψηφία.

Προχωράμε!».

