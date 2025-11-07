Η πορεία τού τρένου προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών.

Βίντεο με την πορεία της αμαξοστοιχίας 2591 (Θεσσαλονίκη - Λάρισα), της 5ης Νοεμβρίου, δημοσίευσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζοντας «ορίστε η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή. Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης».

{https://www.youtube.com/watch?v=hed70ycpZQI&t=1s}

Και συνεχίζει η ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών «Όταν μια διαδρομή χαράσσεται με τηλεδιοίκηση αυτομάτως ενεργοποιούνται τα φωτοσήματα (φανάρια) και δεν μπορεί να μπει κανένα άλλο τρένο στην ίδια γραμμή. Στη Σίνδο έχουμε 4 γραμμές, 2 ανόδου και 2 καθόδου και όπως φαίνεται και στο βίντεο, η προγραμματισμένη οπισθοπορία έγινε για να μπορέσουν να αποβιβαστούν επιβάτες στην αποβάθρα του προαστιακού σταθμού. Η συνολική απόσταση μεταξύ των δυο "κλειδιών" του σταθμού είναι περίπου 800 μέτρα. Κακώς δεν εξηγήθηκε ο λόγος αλλαγής χάραξης σε όλους τους επιβάτες του τρένου. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δυσπιστία, όμως είναι σημαντικό ότι πλέον με νέα ψηφιακά συστήματα, τόσο ο έλεγχος όσο και η διερεύνηση περιστατικών αποδεικνύουν στην πράξη ότι αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας του σιδηροδρόμου».

{https://www.facebook.com/100044229079399/posts/1404146397736316/?mibextid=wwXIfr&rdid=w0o3K8KpKUtJ1iMu#}