Το επιτελικό κράτος υπέστη συντριπτικό κάταγμα - Η Κ.Ο. θάβει προσωρινά το «τσεκούρι του πολέμου» και περιμένει τις εξελίξεις.

Ποια είναι τελικά η αλήθεια για το κυβερνητικό φιάσκο με το κλείσιμο των μισών ΕΛΤΑ που οδήγησε στη θυσία του Γρηγόρη Σκλήκα; Η κυβέρνηση χωρίς περιστροφές παραδέχεται ότι έβαλε ένα ακόμη αυτογκόλ.

Διότι σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί, αλλά και το Μαξίμου, γνώριζαν εδώ και δύο μήνες τα σχέδια της διοίκησης των ΕΛΤΑ. Όχι μόνο ότι σχεδίαζε να κλείσει υποκαταστήματα, αλλά και τον ακριβή αριθμό. Τότε φέρεται ο Δ.Σ να πήρε εντολή να προετοιμάσει σωστά την μεταρρύθμιση και έτσι όλοι έμειναν με την εντύπωση ότι όλα θα γίνουν αυτόματα.

Όπως, επίσης, είναι γεγονός ότι υπήρξε και σχετικό email από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ στο οποίο αναφέρονταν λεπτομερώς και τα 200 και πλέον υποκαταστήματα στα οποία επρόκειτο να μπει λουκέτο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο αποδέκτης του συγκεκριμένου email απλά δεν το διάβασε…

Όλοι ήξεραν κανείς αλλά κανείς δεν ασχολήθηκε

Αυτό που συνέβη είναι ότι κανείς στην κυβέρνηση δεν αξιολόγησε τις αντιδράσεις της μεταρρύθμισης και κανείς δεν μπήκε στον κόπο να εποπτεύσει την υλοποίηση της μεταρρύθμισης. Αν, δηλαδή, είχε γίνει η σωστή προετοιμασία ώστε να μην μείνουν ξεκρέμαστοι οι πολίτες που είδαν ξαφνικά να μπαίνουν λουκέτα σε κατά τόπους ΕΛΤΑ.

Το θρίλερ στο Μαξίμου ξεκίνησε από την στιγμή που ο Δ.Σ των ΕΛΤΑ αποφάσισε να βγάλει ανακοίνωση για το λουκέτο σε συγκεκριμένα υποκαταστήματα, ήσυχος ότι έχει πάρει την έγκριση. Χωρίς να σκεφθεί το timing ή να συζητήσει με κάποιον από την κυβέρνηση την τελική απόφαση.

Πληροφορίες θέλουν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να ζήτησε εξηγήσεις από τον απερχόμενο Γρ. Σκλήκα - με τον οποίο διατηρεί άριστες σχέσεις - για το γεγονός ότι δεν τον ενημέρωσε αλλά αρκέστηκε σε ένα email.

Ο απόλυτος αιφνιδιασμός

Γεγονός είναι ότι την Παρασκευή στην κυβέρνηση υπήρξε ο απόλυτος αιφνιδιασμός. Όλοι είχαν την εντύπωση ότι κάποιος άλλος είναι υπεύθυνος για το ζήτημα και καλυμμένοι πίσω από το επιχείρημα ότι τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο Υπερταμείο τράβηξαν την ουρά τους απ’ έξω. Μέχρι που αποκαλύφθηκε ότι η μεταρρύθμιση ήταν πολιτικά «ορφανή»!

Το επιτελικό κράτος υπέστη συντριπτικό κάταγμα

Αρχικά όλοι έδειξαν τον Κ. Χατζηδάκη ως γενικό επόπτη των Οικονομικών υπουργείων. Η πλευρά Χατζηδάκη διατείνεται ότι δεν είχε ποτέ τον συντονισμό των ΕΛΤΑ, με κάποιους να δείχνουν ως αμέσως επόμενο αρμόδιο από το επιτελικό κράτος τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέτσο ή τον υπουργό Οικονομικών, Κ. Πιερρακάκη, στη λογική ότι προΐσταται του Υπερταμείου ή τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Δ. Παπαστεργίου. Ο Κ. Πιερρακάκης, που είναι υποχρεωμένος εκ της θέσεως του να μετέχει σε όλες τις συσκέψεις, αλλά δεν είχε καμία συμμετοχή στη διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος, είδε έκπληκτος την Παρασκευή το πρωί στη βουλή να του ζητούν εξηγήσεις για τα ΕΛΤΑ. Ο δε Δ. Παπαστεργίου δήλωσε ευθύς εξ αρχής αναρμόδιος.

Τα «αλληλοκαρφώματα» όπως είναι φυσικό περίσσεψαν, με το επιτελικό κράτος να υφίσταται συντριπτικό κάταγμα.

Πανηγυρίζει η «γαλάζια» Κ.Ο

Η «γαλάζια» Κ.Ο. από την πλευρά της έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει. Μετά από έξι χρόνια κοινοβουλευτικής καταπίεσης απέκτησε φωνή και δρομολόγησε τις εξελίξεις.

Όσοι έλαβαν μέρος στην τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας δεν πίστευαν στα μάτια τους από τις φωνές, την οργή και τις βαριές κατηγορίες που εξαπέλυσαν οι βουλευτές της Ν.Δ. στον Δ.Σ των ΕΛΤΑ έχοντας στραμμένο το βλέμμα τους στο Μαξίμου.

Και είναι ενδεικτικό ότι από το Μαξίμου αυτή τη φορά δεν σήκωσε κανείς το τηλέφωνο να απαιτήσει νομιμοφροσύνη… Κατάλαβαν ότι είχαν δώσει την κατάλληλη αφορμή στους βουλευτές τους να ξεσπαθώσουν. Και το έκαναν.

Μετά την αποπομπή του Γρ. Σκλήκα, η Κ.Ο. θάβει προσωρινά το «τσεκούρι του πολέμου» και περιμένει τις εξελίξεις. Εξάλλου ξέρει ότι αν τραβήξει τώρα και άλλο το σχοινί με την κυβέρνηση θα βγει χαμένη.

Ο στόχος άλλωστε επετεύχθη. Η «γαλάζια» Κ.Ο έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι πλέον σε κάθε λάθος της κυβέρνησης θα την βρίσκει μπροστά της. Κι όπως έλεγε χαρακτηριστικά βουλευτής της Ν.Δ. «το αποφασίζομεν και διατάζομε τέλειωσε».