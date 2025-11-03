Η Κυριακή 2 Νοεμβρίου επιλέχθηκε ως η ημέρα όπου η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έκανε την πρώτη της εμφάνιση στα μπουζούκια.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφθασε στην Ελλάδα και έδωσε ένα πριβέ πάρτι στο μαγαζί οπου τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σε μια βραδιά που συνέδεσε τον κόσμο της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας, των τεχνών και των διπλωματικών κύκλων.

Μεταξύ των καλεσμένων ξεχώρισαν ονόματα της πολιτικής, όπως η Νίκη Κεραμέως, ο Χρήστος Σταϊκούρας, η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Βασίλης Κικίλιας.

Η ίδια με ένα εντυπωσιακό φόρεμα και παρουσιαστική χάρη, έκανε την εμφάνισή της στον χώρο, συνοδευόμενη από στενούς της ανθρώπους και τον γιο της.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, στο πλαίσιο του οποίου τόνισε τη μεγάλη της τιμή για την ανάληψη των καθηκόντων της, δεσμευόμενη ότι δεν θα απογοητεύσει ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε την Ελλάδα: «όλα όσα σχεδιάζω να υλοποιήσω θα διασκεδάζουν και θα ενώνουν» — ήταν ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ισορροπίας.

