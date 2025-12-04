Συζήτηση με θέματα που σχετίζονται με την Βόρεια Ελλάδα έγινε ανάμεσα στην πρέσβειρα και τον υφυπουργό Εσωτερικών.

Η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ παρευρέθηκε σήμερα στο Διοικητήριο στη Θεσσαλονίκη και συνάντησε τον υφυπουργό Εσωτερικών Κώστα Γκιουλέκα.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο γενικός πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Τζέρι Ισμαήλ και κλιμάκιο της αμερικανικής αποστολής στην Ελλάδα.

Την κ.Γκιλφόιλ, υποδέχθηκαν στην είσοδο του Διοικητηρίου ο υφυπουργός Εσωτερικών και η διευθύντρια της υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Τσαπικίδου.

Την ιστορική έκθεση, «Ζωντανεύοντας την Ιστορία», που πραγματοποιείται από τις 27 Οκτωβρίου 2025 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, στο Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, παρακολούθησε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με τη βοήθεια του Κ. Γκιουλέκα.

Αφού ολοκληρώθηκε η ξενάγηση, μετέβησαν στο γραφείο του υφυπουργού, όπου της δώρισε αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης της Θεσσαλονίκης του 1912, δύο ειδικές εκδόσεις για το 'Αγιον Όρος, ένα αναμνηστικό με τη σφραγίδα της Φιλικής Εταιρείας και με το παράσημο που απένειμε ο Όθωνας στους αγωνιστές του 1821.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εν συνεχεία, η πρέσβειρα των ΗΠΑ δώρισε στον κ. Γκιουλέκα ένα κρυστάλλινο επιτραπέζιο ρολόι με τη σφραγίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ τους που διήρκεσε σαράντα πέντε λεπτά, με θέματα που σχετίζονταν κυρίως με τη Βόρεια Ελλάδα.