«Είναι απίστευτα εξωφρενικό να πιστεύει ότι η προσθήκη του ονόματός του μπροστά από το όνομα του Προέδρου Κένεντι είναι αποδεκτή» γράφει η ανιψιά του Κένεντι για τον Τραμπ.

Το Κέντρο Κένεντι την Πέμπτη μετονομάστηκε σε «Τραμπ - Κένεντι» προκαλώντας απορίες, σοκάροντας, και σίγουρα ενοχλώντας πολλούς Αμερικανούς.

Η εμμονή του Ντόναλντ Τραμπ να είναι «παντού» ακόμα και σε ιστορικά μνημεία, κέντρα, ινστιτούτο - αν όχι στα Νόμπελ- προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ανιψιάς του Κένεντι, της δημοσιογράφου, Μαρία Σράιβερ, η οποία σε ανάρτησή της κάλεσε τους Αμερικανούς επιτέλους να «ξυπνήσουν».

«Το Κέντρο Κένεντι πήρε το όνομά του από τον θείο μου, τον Πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι. Ονομάστηκε προς τιμήν του. Ήταν ένας άνθρωπος που ενδιαφερόταν για τις τέχνες, για τον πολιτισμό, για την εκπαίδευση, τη γλώσσα, την ιστορία. Έφερε τις τέχνες στον Λευκό Οίκο και αυτός και η θεία μου Τζάκι ενίσχυσαν τις τέχνες, γιόρτασαν τις τέχνες, υπερασπίστηκαν τις τέχνες και τους καλλιτέχνες. Είναι ακατανόητο ότι ο εν ενεργεία πρόεδρος επιδίωξε να μετονομάσει αυτό το σπουδαίο μνημείο αφιερωμένο στον Πρόεδρο Κένεντι. Είναι απίστευτα εξωφρενικό να πιστεύει ότι η προσθήκη του ονόματός του μπροστά από το όνομα του Προέδρου Κένεντι είναι αποδεκτή. Δεν είναι» έγραψε.

Θλιβερά χλευαστικά συνέχισε λέγοντας πως «Το επόμενο βήμα ίσως είναι να θελήσει να μετονομάσει το αεροδρόμιο JFK, να μετονομάσει το Μνημείο Λίνκολν, το Μνημείο Τραμπ Λίνκολν. Το Μνημείο Τραμπ Τζέφερσον. Το Μουσείο Τραμπ Σμιθσόνιαν. Η λίστα συνεχίζεται. Δεν μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει εδώ; Ελάτε, συμπολίτες μου Αμερικανοί! Ξυπνήστε! Αυτό δεν είναι αξιοπρεπές. Αυτό δεν είναι αστείο. Αυτό είναι πολύ κάτω από το κύρος της δουλειάς (του προέδρου). Είναι εντελώς περίεργο. Είναι εμμονικό με έναν περίεργο τρόπο. Ακριβώς τη στιγμή που νομίζεις ότι κάποιος δεν μπορεί να πέσει πιο κάτω, πέφτει ...» έγραψε σε ανάρτησή της.

{https://twitter.com/mariashriver/status/2001757626972148042}

Λόγω «απίστευτης δουλειάς» του Τραμπ η μετονομασία

Σύμφωνα με το Reuters, το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι, μιας εμβληματικής αίθουσας τέχνης της Ουάσινγκτον, η οποία πλέον διευθύνεται από στενούς συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να τη μετονομάσει σε «Κέντρο Τραμπ-Κένεντι».

«Μόλις ενημερώθηκα ότι το αξιοσέβαστο Συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι, κάποιοι από τους πλέον επιτυχημένους ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου, μόλις ψήφισαν ομόφωνα να το μετονομάσουν σε Κέντρο Τραμπ-Κένεντι» ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ σε ανάρτησή της στο Χ.

Η απόφαση σύμφωνα με την ίδια ελήφθη λόγω «της απίστευτης δουλειάς που έκανε φέτος ο πρόεδρος Τραμπ για να σώσει το κτίριο», όχι μόνο για την ανακαίνισή του, αλλά επίσης «και τα οικονομικά και τη φήμη του».

Το όνομα του 79χρονου προέδρου πρόσφατα δόθηκε και στο «Ινστιτούτο Ειρήνης» της Ουάσινγκτον, με απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Τραμπ είχε αστειευτεί πολλές φορές δημοσίως αναφερόμενος σε μια νέα ονομασία για το «Κέντρο Κένεντι», που θα συνδύαζε το δικό του όνομα με εκείνο του δολοφονημένου προέδρου. Ο πρώην μεσίτης και παρουσιαστής τηλεριάλιτι και νυν πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε υπό τον έλεγχό του αυτόν τον πολιτιστικό θεσμό, που μέχρι πρότινος ήταν ουδέτερος, και διόρισε στενούς υποστηρικτές του σε θέσεις - κλειδιά. Η νέα διοίκηση κατήργησε τα ντραγκ σόου που φιλοξενούνταν εκεί, καθώς και εκδηλώσεις υπέρ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και πλέον καλεί για παραστάσεις χριστιανούς καλλιτέχνες ενώ παραχώρησε τον χώρο για συνέδρια της θρησκευτικής δεξιάς. Και κάπως έτσι μπήκε και το όνομά του στη «μαρκίζα».

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, οι πωλήσεις εισιτηρίων έπεσαν από τη στιγμή που ο Τραμπ και οι συνεργάτες του ανέλαβαν το Κέντρο Κένεντι.