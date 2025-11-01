Η σύνθεση του Συμβουλίου δεν ήταν «μία από τα ίδια». Παρά το γεγονός ότι σε αυτά υπήρχαν και γνώριμα πρόσωπα από τη θητεία διακυβέρνησης, τα 2/3 των μελών του δεν έχουν συμμετάσχει στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, το μήνυμα του ανοίγματος εστάλη.

Αν στόχος της πρώτης μείζονος πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα με την ανακοίνωση των μελών του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου του ήταν ένα πρώτο θετικό crash test, ο στόχος εκτιμάται πως έχει επιτευχθεί. Εν προκειμένω προκύπτει όχι μόνο από τους επαίνους - ίσως αναμενόμενους από ειλικρινείς ως και ωφελιμιστικούς λόγους - όσων θεωρούνται φίλα προσκείμενοι, αλλά και από τους χαμηλούς τόνους και την αμηχανία όσων θεωρούνται αντίπαλοι.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είχαν στήσει «καρτέρι» για την ανακοίνωση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Τελικά καμία σφαίρα δεν βγήκε από τη θαλάμη, κάτι που σημαίνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός πέρασε με επιτυχία το crash test.

Τεχνοκρατία και κύρος

Σε ποια σημεία όμως πέρασε τις… εξετάσεις ο Τσίπρας; Πρώτα απ’ όλα, σε ό,τι αφορά τα προσόντα των επιστημόνων που απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με τους 41 του Συμβουλίου, δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι πρόκειται επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με σημαντικές περγαμηνές. Το ζητούμενο βέβαια είναι να αξιοποιηθούν πραγματικά με βάση τα προσόντα τους στη χάραξη προοδευτικής πολιτικής και προωθητικών προτάσεων, έλλειμμα που εντοπίζεται σήμερα στο σύνολο της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Όχι μία από τα ίδια

Επιπροσθέτως, η σύνθεση του Συμβουλίου δεν ήταν «μία από τα ίδια». Παρά το γεγονός ότι σε αυτά υπήρχαν και γνώριμα πρόσωπα από τη θητεία διακυβέρνησης, τα 2/3 των μελών του δεν έχουν συμμετάσχει στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, το μήνυμα του ανοίγματος εστάλη. Δεν πρέπει να θεωρείται τυχαίο το γεγονός ότι τα ηνία του σχήματος έχουν δοθεί σε δύο γυναίκες έξω από την «επετηρίδα της αριστερής ακαδημίας».

Το στοίχημα της ανανέωσης και ένα ιδανικό κράμα άξιων στελεχών με φρέσκα πρόσωπα είναι κρίσιμο για τον Τσίπρα. Γιατί, κακά τα ψέματα, μπορεί ορθά ο Νίκος Μαραντζίδης να επισημαίνει ότι το Ινστιτούτο είναι προοδευτικό think tank και όχι πρόπλασμα κόμματος, αλλά άπαντες βλέπουν σε αυτό μια προεικόνιση της νέας πολιτικής αντίληψης του Τσίπρα. Αναζητούν δηλαδή στο Ινστιτούτο την ταυτότητα του «νέου Τσίπρα» και το μείγμα συνεργατών που θα τον περιβάλλει. Το μήνυμα που εστάλη με τη σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι ότι ο Τσίπρας δεν επιδιώκει μια αναπαλαίωση της «λογικής ΣΥΡΙΖΑ», αλλά τη χάραξη μιας πραγματικής νέας πορείας.

Πολυσυλλεκτικότητα

Το τρίτο πεδίο της επιτυχίας του crash test ήταν αυτό της πολυσυλλεκτικότητας. Εννοείται ότι όλοι οι συμμετέχοντες ανήκουν όλοι στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Αλλά ανάμεσά τους βλέπουμε να «εκπροσωπούνται» διαφορετικά προοδευτικά ρεύματα χωρίς αποκλεισμούς αλλά και χωρίς ηγεμονισμούς. Ίσως ακόμα πιο σημαντικό ίσως είναι ότι στον Επιστημονικό Συμβούλιο βλέπουμε ανθρώπους που κατά καιρούς είχαν ασκήσει αυστηρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτονόητο ότι όλοι κουβαλάνε το βάρος των επιλογών του παρελθόντος. Αλλά το μήνυμα που στέλνεται, είναι ότι η ενότητα του σήμερα χτίζεται στις κοινές απαντήσεις στα σημερινά μεγάλα ερωτήματα της κοινωνίας και των ραγδαίων γεωπολιτικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

Με αυτά τα δεδομένα και τα πρώτα νέα δείγματα γραφής για τον «νέο Τσίπρα», όλα τα φώτα πλέον πέφτουν στο βιβλίο του που αναμένεται να κυκλοφορήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Το μόνο που πρέπει να θεωρείται σίγουρο είναι πως θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η παράθεση για πρώτη φορά της δικής του αλήθειας, όπως λέει σε συνομιλητές του, για μία σειρά από θέματα για τα οποία έχουν μιλήσει όλοι εκτός από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή. Καθώς και ότι το βιβλίο θα αποτελέσει από μόνο του θρυαλλίδα πολιτικών εξελίξεων, τόσο στο μέτωπο με την κυβέρνηση της ΝΔ, όσο και στο προοδευτικό στρατόπεδο. Μένει ωστόσο να φανεί αν οι δυναμικές που θα δημιουργηθούν από το βιβλίο θα οδηγήσουν σε συγκλίσεις ή σε αποκλίσεις.