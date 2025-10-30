«Να πάει στη χώρα της η Κοβέσι», δήλωσε η Σοφία Βούλτεψη.

Νέα επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη Λάουρα Κοβέσι εξαπέλυσε η Σοφία Βούλτεψη, προκαλώντας την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η βουλευτής της ΝΔ τα έβαλε ξανά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλώνοντας ότι παρανόμησε. Η Χαριλάου Τρικούπη καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει αν συμφωνεί με αυτή την άποψη της Σοφίας Βούλτεψη.

«Από τον Φεβρουάριο του 2022 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν είχε καμία δουλειά να πάρει πρόσωπο μέσα από τον Οργανισμό που ελέγχεται για να τη βοηθήσει. Να πάει στην Αρχή Διαφάνειας», είπε η βουλευτής της ΝΔ, στο Action24.

«Έκανε κάτι παράνομο;», τη ρώτησε ο Παύλος Χρηστίδης, που ήταν καλεσμένος στην ίδια εκπομπή. «Παράνομο, ναι, γιατί πήρε για εμπειρογνώμονα άνθρωπο από τον Οργανισμό που ελέγχει. Για αυτό ήρθε ο OLAF», απάντησε.

Στη συνέχεια εξαπέλυσε ξανά τα πυρά της κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι. «Να πάει στη χώρα της… αλλά μου είπαν κάτι βουλευτές από τη Ρουμανία ότι δεν τη θέλουν πίσω. Μόνο εμείς τη θέλουμε», δήλωσε η βουλευτής της ΝΔ.

ΠΑΣΟΚ: Να δώσει καθαρή απάντηση η κυβέρνηση, συμφωνεί με τη βουλευτή της;

Η Σοφία Βούλτεψη επιμένει στις προκλητικές δηλώσεις κατά της Λάουρα Κοβέσι, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ και κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει μια «καθαρή απάντηση» στο αν συμφωνεί με τη βουλευτή της ότι παρανομεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Την ίδια ώρα, η κυβερνητική πλειοψηφία στην εξεταστική επιτροπή «αρνείται να καλέσει άμεσα τα “γαλάζια” στελέχη που εμπλέκονται στη δικογραφία, όπως ο “Φραπές”, πιθανώς για να τους δώσει τη δυνατότητα να επικαλεστούν τη σιωπή ενώπιον της επιτροπής, όσο θα προχωρά η έρευνα της τακτικής δικαιοσύνης», συμπληρώνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, επιμένει στις προκλητικές δηλώσεις κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι. Και σήμερα σε τηλεοπτική της συνέντευξη την κάλεσε να ελέγξει την πατρίδα της, τη Ρουμανία, και δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρανομεί.

Η κυβέρνηση καλείται να δώσει μια καθαρή απάντηση: Συμφωνεί με τη Βουλευτή της ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρανομεί;

Γιατί παίζει καθυστερήσεις με την κλήση στην εξεταστική επιτροπή των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, όπως περιγράφονται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή;».