Το «πάρτι» με τη διασπαθιση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ηταν κοινο μυστικό στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πάντες γνώριζαν και συντηρούσαν το καθεστώς αυτό με απειλές και εκφοβισμούς.

«Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ ,που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει και να μην την εντοπίσει» .Με τα λόγια αυτά περιέγραψε τις διαστάσεις που είχε προσλάβει το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων η βασική μάρτυρας κατηγορίας Παρασκευή Τυχεροπούλου καταθέτοντας στο πλαίσιο της δίκης με κατηγορουμένους δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που δικάζονται για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Οι κατηγορίες αφορούν τα στοιχεία των ελέγχων που είχε διενεργήσει η κ. Τυχεροπούλου χωρίς ποτε τα ευρήματα της να φτάσουν στη δικαιοσύνη .

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου προσκομίζοντας μάλιστα πληθώρα e mails συνάδελφος της, ελεγκτής στην Κρήτη μόλις ενημέρωσε αρμοδίως για τις παρατυπίες, δέχθηκε απειλές και μετακινήθηκε από τη θέση του έως ότου εξαφανίστηκε από το οργανόγραμμα και τη λίστα των υπαλλήλων του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ που υπάγεται πλέον στη ΑΑΔΕ. Όπως είπε μάλιστα η μάρτυρας ο συνάδελφος της φοβούμενος για την ίδια τη ζωή του, για ένα χρονικό διάστημα ζούσε σε ένα υπόγειο και απομάκρυνε την οικογένειά του για λόγους ασφαλείας, ενώ μια άλλη φορά βρήκε σκασμένα τα λάστιχα του αυτοκινήτου του. Τελικά του επιβλήθηκε και 6μηνη στέρηση μισθού για ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλου επειδή είχε ενημερώσει τους συναδέλφους τους για όσα συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης της η κυρία Τυχεροπούλου είπε στο δικαστήριο πως η ίδια γραπτώς ως προϊσταμένη της διεύθυνσης ελέγχου είχε ενημερώσει για όλα τα προβλήματα εγγράφως μέσω του προέδρου του οργανισμού τους πρώην υπουργούς Λευτέρη Αυγενάκη και Γιώργο Γεωργαντά . «Ήταν ενήμεροι για όλα. Ακομα και λίγο πριν την καθαίρεση μου το 2024 έκανα έγγραφο» είπε απαντώντας στις δεκάδες ερωτήσεις που δέχθηκε από την πρόεδρο του δικαστηρίου.

Η δίκη συνεχίζεται.