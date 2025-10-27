«Η φωτογραφία που έκανε τον γύρο των ΜΜΕ είναι προφανώς από την αρχή της τελετής διότι μετά οι θέσεις καλύφθηκαν από τους εκπροσώπους των κομμάτων, σας το επιβεβαιώνω καθώς ήμουν παρών», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Η κυβέρνηση, όπως έκανε με την υπόθεση της τροπολογίας του Άγνωστου Στρατιώτη, επιχειρεί με ένα ζήτημα που δεν έχει ουσία ούτε αλήθεια να μονοπωλήσει τον δημόσιο διάλογο. Πρώτα απ’ όλα το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου από τον Γραμματέα της ΚΟΕΣ, Γιάννη Βαρδακαστάνη, ενώ το παρών δώσαμε και άλλα στελέχη όπως ο Κώστας Λαλιώτης, η Άννα Διαμαντοπούλου και η Μιλένα Αποστολάκη, ο Δήμαρχος Αθηναίων, εγώ με την ιδιότητα του Εκπροσώπου Τύπου του κινήματος αλλά και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επίσης την παρουσία τους κατέθεσαν ως φόρο τιμής και πολλά άλλα στελέχη. Άρα, η είδηση ότι το ΠΑΣΟΚ απουσίαζε είναι ψευδής. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε ενημερώσει για την απουσία του καθώς είχε μία ανειλημμένη υποχρέωση στο εξωτερικό το Σάββατο και γι’ αυτόν το λόγο μου κάνει εντύπωση ότι παρέμειναν τα ταμπελάκια στα καθίσματα. Υπήρχε μια ανειλημμένη υποχρέωση του κ. Ανδρουλάκη. Σας θυμίζω ότι και στην κηδεία του Θάνου Μικρούτσικου δεν παρέστη ο Πρωθυπουργός, εμείς δεν διανοηθήκαμε να το ερμηνεύσουμε ως ένδειξη ασέβειας», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερθείς στην απουσία του Ν. Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Μιλώντας στον Real FM ξεκαθάρισε, δε, ότι «εμείς τιμούμε και τιμήσαμε τον Διονύση Σαββόπουλο και πιστεύουμε ότι η διαδρομή και το έργο ενός δημιουργού δεν καθορίζονται από τις εκάστοτε πολιτικές και ιδεολογικές του προτιμήσεις. Το έργο του Διονύση Σαββόπουλου ανήκει προφανώς στον ίδιο που το δημιούργησε, ανήκει στο κοινό και στην Ελλάδα που το αγάπησε και έχει τη δική του αυτόνομη υπόσταση. Ένα μεγάλο καλλιτεχνικό έργο , το οποίο στο ΠΑΣΟΚ, δεν το αντιμετωπίζουμε με γυαλιά πολιτικής στράτευσης.

Η κυβέρνηση, από την άλλη πλευρά, βλέπει το θέμα από την πολιτική σκοπιά του και με όρους αντιπαράθεσης. Η φωτογραφία που έκανε τον γύρο των ΜΜΕ είναι προφανώς από την αρχή της τελετής διότι μετά οι θέσεις καλύφθηκαν από τους εκπροσώπους των κομμάτων, σας το επιβεβαιώνω καθώς ήμουν παρών».

Για Παπαβασιλείου: Το ζήτημα έχει κλείσει

Για τον πρώην διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, ο Κώστας Τσουκαλάς παρέπεμψε στην ανακοίνωση που ο ίδιος ο κ. Παπαβασιλείου εξέδωσε και ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο κ. Παπαβασιλείου απάντησε ο ίδιος με μία ανακοίνωση. Εξήγησε τη θέση του σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ αναφέροντας πως υπήρξε διαχρονικά μέλος της παράταξης και στήριξε και στηρίζει όλους τους Προέδρους και ότι θεωρεί τον κ. Μητσοτάκη ως τον Πρωθυπουργό της διαφθοράς και της αναξιοπιστίας. Οι δύο αναρτήσεις στην αρχή της θητείας του Πρωθυπουργού δεν συνιστούν συνολική αναγνώριση της πορείας του. Αντίθετα, στο τέλος ανέφερε και ακριβώς ποια είναι η σημερινή του άποψη για τα δεδομένα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο κ. Παπαβασιλείου εκτίμησε ότι οφείλει να διευκολύνει παραιτούμενος και η παραίτησή του έγινε δεκτή, την ίδια μέρα. Το ζήτημα έχει κλείσει και η στάση τόσο του ίδιου όσο και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρή. Το ότι η παραίτηση έγινε δεκτή αμέσως, εκτιμώ, πως δεν αφήνει περιθώρια για ερμηνείες της στάσης του Προέδρου».

«Ο κ. Ανδρουλάκης δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που παρακολουθούσε τους Υπουργούς του για να γνωρίζει τι ακριβώς δηλώνει κάθε συνεργάτης του και κάθε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Έχει μία μεγάλη διαφορά στα ζητήματα αυτά. Είναι προφανές ότι κάποια κέντρα επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν το ΠΑΣΟΚ και αυτά βρίσκονται εκτός των τειχών. Αυτές οι πρακτικές στοχοποίησης του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη εκπορεύονται από το Μέγαρο Μαξίμου» πρόσθεσε.



Τέλος, σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε το παράδοξο σχετικά την κυβέρνηση: «Οι κινήσεις της κυβέρνησης και όλα όσα συμβαίνουν δείχνουν ότι ο Πρωθυπουργός, ενώ διακηρύττει ότι η διαφθορά πρέπει να σταματήσει, στην πραγματικότητα εξουσιοδοτεί την συνέχισή της. Αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό με τη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου στην ουσία προσπάθησε να υποδυθεί τον ήρωα της διαφάνειας ενώ, όπως δηλώσαμε, είναι ο επισπεύδων της συγκάλυψης».