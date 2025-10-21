«Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμβολίζουμε με το αίσθημα της εθνικής ενότητας» - «Όσοι έχουν την ευθύνη θα εφαρμόσουν τη διάταξη»

«Σεισμικές δονήσεις» στην κυβέρνηση από την διπλή διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια για την τροπολογία του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ειδικότερα, ο ΥΕΘΑ χτύπησε εις... διπλούν και μέσα σε ελάχιστες ώρες τόσο με ανάρτησή του, όσο και με δήλωση του σε εκδήλωση για την παρουσίαση του ημερολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων της περιόδου 1940- 1941.

Αργά το βράδυ της Τρίτης ο κ. Δένδιας σε απόσταση λίγων μέτρων από τη Βουλή και συγκεκριμένα από τη Μεγάλη Βρετάνια, τόνισε με νόημα: «Αλίμονο αν χάσουμε την συλλογικότητα και το κοινό καλό ως υπέρτατο αγαθό. Νομίζω ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις συμβολίζουμε με τον πλέον καθαρό τρόπο την αίσθηση της εθνικής ενότητας και της επιβίωσης του υπέρτερου καλού και δεν ξεχνούν ποτέ».

Νωρίτερα, με ανάρτησή του «άδειασε» τον πρωθυπουργό υπογραμμίζοντας ότι το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πολιτικούς σκοπούς. Σε ανάρτησή του έγραψε ότι το μνημείο αποτελεί χώρο εθνικής μνήμης, ενότητας και σεβασμού προς όσους θυσιάστηκαν για την πατρίδα, και ότι το Υπουργείο και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα το μετατρέψουν σε εργαλείο πολιτικής ή διχασμού. Παράλληλα, τόνισε ότι ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων αποτελεί συλλογική ευθύνη, διαχωρίζοντας τη θέση του από οποιαδήποτε πολιτική εκμετάλλευση της περιοχής.

Αναλυτικά στην δήλωσή του ο κ. Δένδιας αναφέρει:

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό.

Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων.

Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα.

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε. Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Η απάντηση στελεχών της κυβέρνησης

Κυβερνητικά στελέχη, μετά την σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή και την ανακοίνωση Δένδια, τόνισαν ότι όλη η ουσία βρίσκεται στην ομιλία του πρωθυπουργού και στις απαντήσεις που έδωσε.

Πρόσθεταν δε χαρακτηριστικά: «Τα συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως την στάση τους με το γεγονός ότι συνυπέγραψαν την τροπολογία. Από τη στιγμή που θα γίνει νόμος του κράτους όσοι έχουν την σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη για να την περιφρουρήσουν την εφαρμογή της. Αυτό που απασχολεί την κοινωνία είναι η στάση κάθε κόμματος ξεχωριστά σχετικά με ένα συγκεκριμένο ερώτημα: Πρέπει ή όχι να περιφρουρηθεί το ιερό μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη;».