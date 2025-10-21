Ξεκάθαρες αποστάσεις Δένδια από τη γραμμή Μητσοτάκη. Η ανακοίνωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Ο Νίκος Δένδιας, υπουργός Εθνικής Άμυνας, «αδειάζει» Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας ότι το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πολιτικούς σκοπούς. Σε δήλωσή του τόνισε ότι το μνημείο αποτελεί χώρο εθνικής μνήμης, ενότητας και σεβασμού προς όσους θυσιάστηκαν για την πατρίδα, και ότι το Υπουργείο και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα το μετατρέψουν σε εργαλείο πολιτικής ή διχασμού. Παράλληλα, τόνισε ότι ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων αποτελεί συλλογική ευθύνη, διαχωρίζοντας τη θέση του από οποιαδήποτε πολιτική εκμετάλλευση της περιοχής.

Αναλυτικά στην δήλωσή του ο κ. Δένδιας αναφέρει:

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό.

Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων.

Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα.

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε. Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας ήταν απών από την ομιλία του Μητσοτάκη για το μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Όσα είπε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Όσα είπε από τη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης

