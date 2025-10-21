Άγνωστος Στρατιώτης - Νίκος Ανδρουλάκης: Φαρισαίοι και υποκριτές - Ψαρεύετε στα θολά νερά της ακροδεξιάς

Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στη Βουλή επί της τροπολογίας που απαγορεύει τις διαμαρτυρίες στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσαν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, οι οποίες απορρίφθηκαν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα η τροπολογία, αλλά αύριο, Τετάρτη.
Δένδιας για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων18:32:14
Ο Νίκος Δένδιας με δήλωση τοποθετήθηκε για την τροπολογία που αφορά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Το μνημείο «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων», επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. «Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι ένοπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε», συμπλήρωσε.
Η δήλωση του Νίκου Δένδια
«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό.
Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων.
Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα.
Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε.
Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».
«Το ξεχάσατε ή μήπως το μετανιώσατε;»18:29:15
«Δεν άκουσα να πείτε κάτι για την κ. Κοβέσι. Τι εννοούσε όταν είπε ότι η διαφθορά σκοτώνει; Που μας λέτε ότι πάνε στη δικαιοσύνη δύο στελέχη της ΝΔ αλλά δεν μας λέτε ότι απορρίψατε την πρόταση προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ για να προφυλάξετε τον κ. Καραμανλή δένοντας τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης. Το ξεχάσατε ή μήπως το μετανιώσατε;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
«Ο μόνος σύμμαχος στα fake news σας είναι οι ιδιοκτήτες των μίντια»18:27:43
«Τι μας είπε ο πρωθυπουργός; Ξεκίνησε τα γνωστά περί εργαλειοποίησης της τραγωδίας των Τεμπών. Δείχνοντας προς τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ είπε πάλι την ιστορία με το ξυλόλιο. Να απαντήσουμε σε έναν πρωθυπουργό που πρέπει να θυμίσουμε πώς αντιμετωπίσαμε εμείς το Μάτι και τα Τέμπη και πώς η ΝΔ», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης.
«Εγώ είπα στον Σρόιτερ ότι και το πιο απίθανο σενάριο μπορεί να είναι πιθανό. Εγώ είπα κ. Μητσοτάκη ότι το κρατικό πόρισμα είναι ευαγγέλιο εθνικής αυτογνωσίας; Και από αυτό το βήμα με καλούσατε να δεχθώ όλο το περιεχόμενό του;».
«Όταν είπαμε στην πρόταση δυσπιστίας για άγνωστο καύσιμο ήταν εφεύρεσή μας ή στο πόρισμα που μας είπατε ότι είναι ευαγγέλιο;».
«Ο μόνος σύμμαχος στα fake news σας είναι οι ιδιοκτήτες των μίντια που δίνουν αγώνα να σας κρατήσουν όρθιο».
«Πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη νόμων, είναι η ανεπάρκειά σας».18:23:25
«Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, που όταν θέλει μια κυβέρνηση το χρησιμοποιεί για να προστατεύσει τα μνημεία. Γιατί πήρατε αυτή την πρωτοβουλία; Καταλάβαμε από την ακραία ρητορεία, ειδικά του κ. Φλωρίδη», συνέχισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
«Η κυβέρνηση είναι πανευρωπαϊκός πρωταθλητής σε απευθείας αναθέσεις. Κάνω την πρόβλεψη ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουμε απευθείας ανάθεση, αλλά θα εξαντλήσουν όλα τα χρονικά περιθώρια, πολύ απλά γιατί όλα είναι ένα σόου χωρίς αποτέλεσμα».
«Όταν βγάζατε selfie δίπλα στον Άγνωστο Στρατιώτη δεν δικαιούστε σήμερα να έχετε αυτή την ακραία ρητορεία. Να έχετε λίγο ενσυναίσθηση».
«Πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη νόμων, είναι η ανεπάρκειά σας».
«Είστε ικανοί να εργαλειοποιήσετε νεκρούς, ζωντανούς, μνημεία»18:20:08
«Ο πρωθυπουργός που πήγε στα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, το πίστευε; Ο άνθρωπος που μιλούσε σήμερα, με το ύφος, την αμετροέπεια, την αλαζονεία, το πίστευε;».
«Είστε ικανοί στον βωμό του αφηγήματός σας να εργαλειοποιήσετε τα πάντα. Και νεκρούς και ζωντανούς και μνημεία».
«Ήδη υπάρχει ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο. Βούληση δεν υπάρχει κ. Μητσοτάκη. Και έρχεστε να μας κάνετε μαθήματα ότι εμείς δεν θέλουμε προστασία. Με εμένα πρωθυπουργό μπήκε ο Ρουβίκωνας στη Βουλή; Υπήρχε νομοθετικό έλλειμμα; Αφήστε τις υποκρισίες».
«Ψαρεύετε στα θολά νερά της Ακροδεξιάς»18:16:41
«Ο Χρυσοχοΐδης είπε “γιατί να ανοίγουμε διαμάχες;”. Άρα συμφωνεί μαζί μας ο κ. Χρυσοχοΐδης».
«Ψαρεύετε στα θολά νερά της Ακροδεξιάς, διχάζοντας τον λαό. Εργαλειοποιείτε το μνημείο για λίγα ψηφαλάκια, αυτή είναι η ηθική σας».
«Τώρα θυμηθήκατε να περιφρουρήσετε το μνημείο. Όταν όλοι εσείς, μαζί με κ. Γεωργιάδη, ήσασταν δίπλα στον εύζωνα το ξεχάσατε; Φαρισαίοι, υποκριτές».
Ανδρουλάκης: Κάνετε εσωκομματικά παιχνίδια18:14:46
«Δεν θεωρήσατε σημαντικό την προηγούμενη εβδομάδα να τοποθετηθείτε στη Βουλή για το 13ωρο, να απαντήσετε για την ακρίβεια. Αλλά ήρθατε σήμερα».
«Απλά θα καθαρίζουν το μνημείο εργολάβοι καθαριότητας. Αυτό θα μείνει στο τέλος από τη νομική πρωτοβουλία της ΝΔ».
«Εσωκομματικά παιχνίδια με ένα ζήτημα που ήδη οι νόμοι μπορούν, όταν λειτουργήσουν, να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση. Έχετε κοινή γραμμή;».
Ανδρουλάκης: Τεράστια αλαζονεία Μητσοτάκη18:11:39
«Λογικό να θεωρεί αναντικατάστατο τον εαυτό του όταν παίρνει τέτοιες γενναίες πρωτοβουλίες. Συγχαρητήρια είστε πρωθυπουργός που ενώνει τους Έλληνες δεν τους διχάζει. Επιτρέπει με μεγαθυμία στη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς του. Ένας πρωθυπουργός που πολεμά τη διαφθορά, τα καρτέλ. Αυτός ο πρωθυπουργός είναι αυτός που βλέπει κάθε βράδυ ο κ. Μητσοτάκης στον καθρέφτη του, με αποτέλεσμα αυτή την τεράστια αλαζονεία».
Μητσοτάκης σε Κωνσταντοπούλου: «Έγινε ουρά σας όλη η αντιπολίτευση, πείτε μπράβο στον Ανδρουλάκη»18:09:21
«Ακατανόητη η στάση ενός τμήματος της αντιπολίτευσης που συντάσσεται πάλι στο παράδοξο μέτωπο της άρνησης. Πώς γίνεται… ναι έγιναν ουρά σας όλη η αντιπολίτευση. Το πετύχατε κ. Κωνσταντοπούλου, να πείτε μπράβο στον κ. Ανδρουλάκη που σπεύδει να ακολουθήσει κάθε πρωτοβουλία σας».
«Έχω μία απορία. Αναρωτιέμαι γιατί δεν είναι εδώ ο κ. Βελόπουλος. Ο κ. Δένδιας συνυπέγραψε την τροπολογία. Εάν διαφωνούσε δεν θα τη συνυπέγραφε. Οι ακραίοι υπερπατριώτες απευθύνομαι στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης και τον απόντα κ. Βελόπουλο, να μη θέλετε να προστατεύετε έναν χώρο ταυτισμένο με την παράδοση; Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας όταν υψώσετε πάλι τα λάβαρα; Γιατί εμείς επινοήσαμε τη θεωρία του ξυλολίου που αγκάλιασαν όλα τα κόμματα;».
«Κ. Ανδρουλάκη ακατανόητη η στάση σας, για ένα θεσμικό κόμμα που έχει ταυτίσει την ιστορία του με τη σύγχρονη ιστορία της μεταπολίτευσης. Θα ακούσω με πολύ ενδιαφέρον τα επιχειρήματά σας. Δεν περίμενα ακόμα μία φορά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να γίνει δυστυχώς παρακολούθημα των πιο ακραίων φωνών σε αυτό το κοινοβούλιο. Λυπάμαι, πράγματι, γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σε αυτή την αίθουσα ούτε για τα προφανώς αυτονόητα».
«Αλλόκοτοι μύθοι για τα φορτία των τρένων»18:08:16
«Οι αλλόκοτοι μύθοι για τα φορτία των τρένων αποδείχθηκαν παραπλανητικοί, για να αποδειχθεί ότι κανείς δεν προσπάθησε να συγκαλύψει τίποτα».
«Λυσσαλέα προσπάθεια κάποιων να μην ολοκληρωθεί ποτέ η ανάκριση, για να μπορούν να κάνουν άθλια πολιτική σπέκουλα πάνω στα Τέμπη».
«Προσπάθεια κάποιων να βαφτίζουν ως έγκλημα ένα τραγικό δυστύχημα, παρασέρνοντας κάποιους συγγενείς».
«Τελείως τεχνητή απόπειρα διχασμού η υποτιθέμενη διαφορά για τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών»18:02:14
«Μια σύγχρονη κοινωνία οφείλει να ζει με κανόνες. Ο δημόσιος χώρος είναι κτήμα του συνόλου».
«Τελείως τεχνητή απόπειρα διχασμού αυτή την υποτιθέμενη διαφορά για τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών. Είναι μια αντιπαλότητα χωρίς ουσία. Αλίμονο άλλωστε αν η μνήμη γραφόταν στο έδαφος και διαρκούσε όσο η μπογιά ενός σπρέι. Αυτή η μνήμη θα ζει για πάντα στις καρδιές όλων μας. Σεμνή και σιωπηλή, σαν τον σεβασμό που απαιτεί».
«Είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας θα ήθελε να διαφυλάξει τον χαρακτήρα του Αγνώστου Στρατιώτη»18:00:41
«Υπάρχει μνημείο για τα θύματα των Τεμπών κ. Ανδρουλάκη και κ. Φάμελλε; Είστε πιο απασχολημένοι στα κινητά σας. Υπάρχει μνημείο, καλαίσθητο, με πρωτοβουλία του δημάρχου της Αθήνας. Βρίσκεται εδώ και καιρό απέναντι στην Τεχνόπολη. Αμφιβάλω αν κάποιος από τους διαμαρτυρόμενους το έχει επισκεφθεί».
«Ακραίες ρητορικές, γενική απειλή, δεν θα επιτρέψουμε να οικειοποιηθούν τον Άγνωστο Στρατιώτη. Ποιοι; Ποιους; Γιατί αυτός που λέει κάτι τέτοιο, θεωρεί ιδιοκτησία του τον δημόσιο χώρο, νιώθει ανώτερος από τη συντεταγμένη πολιτεία, νιώθει ότι μπορεί να αποφασίσει για τους πολλούς».
«Θα ήταν χρήσιμο όσοι διαφωνούν με την τροπολογία να αφουγκραστούν τη φωνή πολλών, όσων είχαν θύματα πολέμου, τους χιλιάδες Έλληνες και ξένους που συρρέουν για να ζήσουν την αλλαγή της προεδρικής φρουράς. Αν ρωτούσαμε σήμερα την κοινωνία: ο Άγνωστος Στρατιώτης πρέπει να είναι χώρος μνήμης ή ένας ακόμα χώρος διαμαρτυρίας; Είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας θα ήθελε να διαφυλάξει τον χαρακτήρα του Αγνώστου Στρατιώτη».
Μητσοτάκης για συγγενείς θυμάτων των Τεμπών17:56:31
«Κανείς δεν μπορεί να νιώσει τη θλίψη ή την οργή των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους».
«Ένα είδος ακτιβισμού σε ιερό σημείο δεν υπηρετεί τα αιτήματά τους. Τα αιτήματά τους έγιναν δεκτά. Κυρίως, το σημαντικότερο, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πώς θα αποδοθεί; Μέσα από τη δίκη που ξεκινά τον Μάρτιο».
«Η κυβέρνηση συμπάσχει με όποιο γονιό ζητά να μάθει την αλήθεια για το παιδί του, αλλά σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει κανένα στέλεχος της παράταξης που δεν εκφράζει ικανοποίηση που τελικά η δικαιοσύνη μπόρεσε να δώσει λύση σε αυτό, δίνοντας δυνατότητα στον κ. Ρούτσι και όποιον συγγενή επιθυμήσει εκταφή, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η έναρξη της δίκης».
«Τα αιτήματα έγιναν δεκτά, οι εκταφές έγιναν; Δεν έχουν γίνει ακόμα. Εύχομαι να γίνουν το συντομότερο δυνατό, γιατί οι γονείς πρέπει να πάρουν όλες τις απαντήσεις που αναζητούν».
«Με σεβασμό τους γονείς που επέλεξαν αυτόν τον τρόπο διαμαρτυρίας, τους ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν περιθώρια σε αδίστακτους πολιτικούς να οικειοποιούνται το πένθος τους. Που όταν είδαν ότι η υπόθεση των Τεμπών έφυγε από τα φώτα και είχαν δημοσκοπικές απώλειες, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να επαναφέρουν την υπόθεση στο προσκήνιο. Για να παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες τους, φορώντας δήθεν κ. Κωνσταντοπούλου τη μάσκα της αλληλεγγύης. Πολιτικά πρόσωπα που έχουν διακριθεί για τις εντάσεις και τις διχαστικές ενέργειες».
«Οι οπαδοί του ξυλολίου, που αν και οι θεωρίες τους κατέρρευσαν, επιχείρησαν να τις αναστήσουν».
«Δεν υπάρχουν νεκροί που ανήκουν σε μία παράταξη»17:51:47
«Δεν υπάρχουν νεκροί που ανήκουν σε μία παράταξη. Νεκροί που πρέπει να τιμούμε περισσότερο ή λιγότερο. Αυτή η διάκριση είναι άδικη».
«Υπήρχε μνημείο για τους νεκρούς της Marfin που οι συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς κατέστρεφαν κάθε τρεις και λίγο. Διακριτό και λιτό, όχι όμως στον χώρο του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη».
Μητσοτάκης: Δεν είναι το μνημείο ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων17:50:33
Φέρνοντας ως παράδειγμα άλλα ανάλογα μνημεία στον κόσμο, ο πρωθυπουργός επεσήμανε: «Η ανάγκη προστασίας των μνημείων αυτών δεν αμφισβητήθηκε ποτέ, ούτε εγέρθηκε ζήτημα στη Γαλλία ή τις ΗΠΑ για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι. Είναι λιγότερο δημοκρατίες;».
«Η δημοκρατία και ο πατριωτισμός δεν απειλούνται όταν υπερασπίζονται τα σύμβολά τους, αλλά όταν τα εγκαταλείπουν».
«Δεν είναι το μνημείο ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων».
«Υπάρχουν χώροι που πρέπει να προστατεύονται με ειδικό καθεστώς».
Μητσοτάκης: Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο17:47:24
«Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι εάν το δικαίωμα στη μνήμη πρέπει να είναι αντίπαλο στο δικαίωμα για διαμαρτυρία. Μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν σε μία δημοκρατία. Δεν μιλάμε για κανέναν περιορισμό δικαιωμάτων, αλλά για την αποκατάσταση των πραγμάτων και μαζί την αποκατάσταση των αξιών. Με την ευταξία να απαντά στην αυθαιρεσία. Γιατί οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο».
Μητσοτάκης: Δεν θα επιτρέπονται εκδηλώσεις άσχετες με τον σκοπό του μνημείου17:45:55
«Δεν θα επιτρέπονται εκδηλώσεις άσχετες με τον σκοπό του μνημείου. Ούτε φθορές, όσο εύλογα ακούγονται τα αιτήματα και από το πόσο δίκιο πιστεύουν ότι έχουν οι διεκδικητές των αιτημάτων».
«Ήταν θολό το τοπίο των αρμοδιοτήτων και σταδιακά μετατράπηκε σε σκηνικό για κάθε είδους διαμαρτυρίας και κάθε είδους εκμετάλλευση. Κυρία Κωνσταντοπούλου είστε το πιο ζωντανό παράδειγμα αυτού που αναφέρω».
«Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα είναι υπεύθυνο για τη φροντίδα, τη συντήρηση, την ανάδειξη του μνημείου».
«Καιρός να αποσυνδέσουμε το μνημείο από την πλατεία Συντάγματος και την παράδοσή της ως κέντρο συγκεντρώσεων».
Μητσοτάκης: Ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας17:41:39
«Κίνηση για ομαλοποίηση, απαντώντας στο τοξικό κλίμα και σε αυθαίρετες εντάσεις», χαρακτήρισε την τροπολογία, μιλώντας για ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας.
«Τα μέτρα δεν ήταν εύκολη απόφαση. Ήταν όμως απαραίτητη επιλογή. Γιατί αφορούν χώρο ιερό, που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, σε κανένα κόμμα, σε καμία οργάνωση, σε κανένα πρόσωπο», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το μνημείο συμβολίζει πάνω από όλα την ενότητα.
Στο βήμα ο Μητσοτάκης17:39:56
Αυτή την ώρα η τοποθέτηση του πρωθυπουργού για την τροπολογία.
Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας17:38:45
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για την αντισυνταγματικότητα και οι ενστάσεις που είχαν κατατεθεί απορρίφθηκαν.
Επίθεση Φλωρίδη στην αντιπολίτευση17:37:50
Ο Γιώργος Φλωρίδης ξεκίνησε την τοποθέτησή του με ένα απόσπασμα της ομιλίας του τότε πρόεδρου της Βουλής, Θεμιστοκλή Σοφούλη, στα εγκαίνια του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, στις 25 Μαρτίου 1932. Αυτό ακριβώς είναι το περιεχόμενο της ρύθμισης, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.
Το μνημείο τιμά τους αγώνες της πατρίδας, σημείωσε. Πρόκειται για την αποκατάσταση του θεσμικά αυτονόητου, είπε για τη ρύθμιση. «Δεν είναι ένα μνημείο, ένας δημόσιος χώρος. Είναι η μνήμη τους έθνους μας εκεί», ανέφερε.
Η ρύθμιση «δεν επιχειρεί να αντιπαραθέσει τον προορισμό και το υπέρτατο μνημείο με τις εκδηλώσεις του λαού και της κοινωνίας για οποιοδήποτε θέμα. Δεν υπάρχει από τη μία εθνικό μνημείο και από την άλλη Τέμπη, Μάτι, ναυάγιο του Σάμινα. Υπάρχει το εθνικό μνημείο που τιμούμε τους νεκρούς μας και οι χώροι που τιμούμε όλες τις απόψεις και τα θέματα που υπάρχουν. Δεν είναι όλα για τον ίδιο σκοπό», συνέχισε.
Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι καταφεύγει σε επιπόλαιες, νομικίστικες αφηγήσεις. «Το σημερινό ΠΑΣΟΚ, επέλεξε να προσπεράσει εύκολα ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά που κατακρίθηκαν, την προσήλωση στα εθνικά και πατριωτικά χαρακτηριστικά του. Μετατρέπεται σε παρακολούθημα των κομματιών της Αριστεράς, χωρίς να υπολογίζει το τίμημα που κατέβαλε έως τώρα εξαιτίας αυτών των επιλογών», είπε, προκαλώντας αντιδράσεις. «Επιλέξατε μια αντιπαράθεση με νομικίστικα τερτίπια, αναφερόμενοι ότι αποτελεί απλώς ένα μνημείο και έναν χώρο, το μνημείο του έθνους», πρόσθεσε.
«Τι σχέση έχει αυτό το κείμενο που καταθέσατε ως ένσταση αντισυνταγματικότητας με τον λόγο του Σοφούλη. Βρείτε μου μια λέξη από το κείμενό σας που να ταιριάζει με το κείμενο του Σοφούλη», συνέχισε.
«Τα διάφορα κομμάτια της Αριστεράς είναι εν κενώ. Η Ελλάδα έχει 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δέκα μέτρα πιο εκεί είναι τα 25 στρέμματα της πλατείας Συντάγματος. Αλλά έχουμε αντισυνταγματικότητα επειδή μερικά τετραγωνικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προστασία του υπέρτατου μνημείου του ελληνισμού. Και το πρόβλημά σας είναι γιατί δεν μας αφήνετε να το καταπατήσουμε και αυτό», πρόσθεσε.
«Η τρίτη πλευρά είναι τα κόμματα της υπερπατριωτικής ρητορείας. Για μία ακόμα φορά ήταν η πιο θλιβερή αποκάλυψη. Γιατί το προσωπείο τους δεν είναι άλλο από διαρκή ψευδοπατριωτική απάτη», ανέφερε ακόμα ο Γιώργος Φλωρίδης.
Χρηστίδης: Ποτέ πρωθυπουργός δεν σκέφτηκε να κάνει αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης17:25:37
«Ποτέ κανένας πρωθυπουργός δεν σκέφτηκε να κάνει αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, που δήλωσε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα υπερψηφίσει όλες τις ενστάσεις που έχουν κατατεθεί.
«Στο ΠΑΣΟΚ ζήσαμε διαδηλώσεις απέναντι σε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που είχαν δεκάδες χιλιάδες κόσμο. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια ντροπιαστική τροπολογία. Κυβερνήσεις άλλων κομμάτων- και της ΝΔ- έζησαν τέτοιου είδους διαδηλώσεις, ποτέ κανένας πρωθυπουργός δεν σκέφτηκε να εργαλειοποιήσει με αυτόν τον άθλιο και ντροπιαστικό τρόπο το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Γιατί κάθε ένας τους γνώριζε πολύ καλά ότι είναι ένα σύμβολο ενότητας», υπογράμμισε.
«Εκτός από τα συνταγματικά ζητήματα, η τροπολογία κρύβει τεράστια υποκρισία. Εάν ενδιέφερε την κυβέρνηση συζήτηση για το τι συμβαίνει στο μνημείο, θα έφερνε νόμο, θα είχαμε συζήτηση σε φορείς», σημείωσε.
Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δημιουργεί διχασμό «που θα τον πληρώσετε εσείς, γιατί εσείς δημιουργείτε το χάος. Δημιουργείτε πολιτική κρίση για να την αξιοποιήσετε στις επόμενες εκλογές. Παίζετε με τα σπίρτα σε μια κοινωνία που έχει να αντιμετωπίσει τεράστια ζητήματα», συνέχισε.
Νίκος Παππάς: Απών, δειλός, εκδικητικός ο Μητσοτάκης, δεν έχει τα κότσια ή την όρεξη17:17:07
Ο Νίκος Παππάς χαρακτήρισε δειλό και εκδικητικό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκαλώντας την αντίδραση βουλευτών της ΝΔ.
«Απών, δειλός, εκδικητικός, καταλάβατε για ποιον μιλάω φαντάζομαι, για τον κ. Μητσοτάκη», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και ακούστηκαν αντιδράσεις από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.
«Δεν έχει τα κότσια, ή την όρεξη… Είναι απαράδεκτο ότι από το πρωί συζητιέται η κατάπτυστη τροπολογία και ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει εμφανιστεί στην αίθουσα του κοινοβουλίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει επιδείξει δειλία. Θα έπρεπε να πάρει τον λόγο και να απαντήσει στην κριτική της αντιπολίτευσης», συνέχισε ο Νίκος Παππάς.
-
Καλαματιανός: Πάρτε τώρα πίσω την αντισυνταγματική και διχαστική τροπολογία17:00:37
«Έχει γίνει πλέον σαφές στην ελληνική κοινωνία ότι πρόκειται για μια τροπολογία που είναι άκαιρη, άτοπη και απολύτως διχαστική. Για ένα μνημείο το οποίο ενώνει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, γιατί συμβολίζει τους αγώνες και τις θυσίες για την ελευθερία, την ανεξαρτησία, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη», τόνισε νωρίτερα στην παρέμβασή του για την ένσταση αντισυνταγματικότητα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός.
«Και ρωτάει ο ελληνικός λαός: Ποιος ο λόγος να έλθει αυτή η απαράδεκτη τροπολογία αυτή τη στιγμή; Τι έχει συμβεί; Έχει συμβεί κάποιο γεγονός; Ναι, έχει συμβεί. Το ότι αναγκάστηκε ένας πατέρας επί 23 ημέρες να κάνει απεργία πείνας και να βρεθεί σε κίνδυνο η ζωή του για να βρει το δίκιο του και το δίκαιο του νεκρού παιδιού του. Να μάθει από τι πέθανε. Και υπάρχει και το γεγονός της αναγραφής των ονομάτων των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών στην πλατεία Συντάγματος», συμπλήρωσε.
«Λέτε ότι θέλατε με αυτή την τροπολογία να ρυθμίσετε την αρμοδιότητα για τη διαχείριση του μνημείου. Το κάνετε; Όχι. Εκεί που υπήρχαν τέσσερις φορείς αρμόδιοι για το μνημείο, πάτε και προσθέτετε έναν ακόμα, πέντε», τόνισε.
«Όλοι απορούμε ποιον ενοχλεί και τι προσβάλλει το μνημείο. Ο αγώνας του πατέρα ή η αναγραφή των ονομάτων των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών στον χώρο αυτό; Προφανώς κανέναν, παρά μόνο τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι θέλετε να αλλάξετε ατζέντα. Και έχετε προφανώς και μικροπολιτικούς σκοπούς με τον κ. Δένδια και τη διαδοχή στη ΝΔ», υπογράμμισε.
Αναφερόμενος στην ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, επεσήμανε: Τι προτείνει η τροπολογία; Μια γενική διαρκή απαγόρευση κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης. Όμως το άρθρο του Συντάγματος είναι σαφές. Προστατεύεται καθολικά το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και υπάρχουν μόνο δύο εξαιρέσεις για να μπορεί να περιορισθεί αυτό το δικαίωμα. Πρώτον, κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Και δεύτερον, απειλή διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής. Και σας ρωτάμε, τι από τα δυο προσβάλλεται για να φέρετε αυτή τη ρύθμιση και να περιορίσετε το συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα;».
Επίσης, συνέχισε, «είναι αντίθετη η διάταξη σας με το άρθρο 7 του Συντάγματος, το οποίο είναι βασική αρχή του ποινικού δικαίου. Δείτε πόσες φορές γράφει η παράγραφος 1 απροσδιόριστα «οποιοσδήποτε», γενικά. Και ρωτάμε από πού προκύπτει η προσβολή ορισμένου έννομου αγαθού για να είναι ορισμένη η πράξη; Από πουθενά. Δυστυχώς. Ασάφεια και αοριστία».
«Είναι αντισυνταγματική η διάταξη σας και αντίθετη με το άρθρο 25, παράγραφος 1, του Συντάγματος σχετικά με την αρχή της αναλογικότητας. Γιατί το Σύνταγμα επιτρέπει περιορισμούς θεμελιωδών δικαιωμάτων μόνο στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίοι. Και εδώ δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Είναι αντισυνταγματική λοιπόν η τροπολογία σας. Πάρτε την πίσω, αποσύρετέ τη έστω και τώρα, γιατί πλήττει τον πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος του συνέρχεσθαι, τις συναθροίσεις, παραβιάζει την αρχή της σαφήνειας των ποινικών κανόνων και παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας», υπογράμμισε.
Τοποθετούνται οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι16:54:55
Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων.
Χαρίτσης: Η κυβέρνηση ακολουθεί το παράδειγμα του καθεστώτος Ερντογάν16:49:45
Η τροπολογία είναι ντροπιαστική και προσβάλλει τους θεσμούς, τον κοινοβουλευτισμό, τη δημοκρατία, την ίδια την ελληνική κοινωνία, επεσήμανε ο Αλέξης Χαρίτσης στην ομιλία του.
Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατήγγειλε την «ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας» και τη «στρατιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου» που επιχειρεί η κυβέρνηση, ακολουθώντας το παράδειγμα του «καθεστώτος Ερντογάν» με τη γενική και καθολική απαγόρευση των συναθροίσεων γύρω από το Μνημείο της Δημοκρατίας. «Δώδεκα χρόνια μετά, σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ο κ. Μητσοτάκης έρχεται να απαγορεύσει γενικά, καθολικά και προληπτικά τις συναθροίσεις στην πλατεία Συντάγματος», υπογράμμισε.
«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν σας ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η συγκλονιστική πράξη διαμαρτυρίας του Πάνου Ρούτσι», είπε, χαρακτηρίζοντας «πράξη εκδίκησης» αλλά και «αυταρχισμού» την τροπολογία. «Δεν αντέχετε τη μετατροπή του πένθους σε πολιτική πράξη ανυπακοής και αντίστασης», είπε και σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός «φοβάται τη δημόσια οργή και το δίκιο των νεκρών παιδιών των Τεμπών».
Ο Αλέξης Χαρίτσης κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θεσπίζει «ένα ιδιώνυμο αδίκημα, ποινικοποιώντας συνταγματικά δικαιώματα», όπως «το 1929 ποινικοποιήθηκε η προπαγάνδιση ιδεών, όπως επί Μεταξά η σκέψη, όπως στη δικτατορία κάθε μορφή αντιδικτατορικής δράσης». «Το κοινοβούλιο αποκτά από σήμερα μια "buffer zone" - μια αποστειρωμένη ζώνη - γιατί η κυβέρνηση κάνει εχθρό τον λαό», είπε.
Εξάλλου, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «στρατιωτικοποιεί έναν πολιτικό χώρο» και «εμπλέκει το υπουργείο Άμυνας σε μια υπόθεση που δεν έχει καμία δουλειά» για να κάνει «εσωκομματικά παιχνίδια».
«Δεν υπάρχει έθνος χωρίς λαό. Και δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς διαμαρτυρία. Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι δημόσιος, πολιτικός χώρος. Είναι τόπος συμμετοχής», υπογράμμισε.
Ο πρωθυπουργός μπαίνει «όλο και πιο βαθιά σε ένα σύστημα διακυβέρνησης που εμπνέεται από τον πιο σκληρό τραμπισμό». «Με την ίδια αλαζονεία, την ίδια ανάγκη να παρουσιαστεί κάθε κοινωνική αντίδραση ως απειλή. Η καταστολή έχει γίνει κυβερνητική μέθοδος», συμπλήρωσε.
«Αυτή η επαίσχυντη τροπολογία ούτε μπορεί, ούτε πρέπει, ούτε θα σταθεί. Θα την ακυρώσει η κοινωνία», υπογράμμισε και κάλεσε την κυβέρνηση να την αποσύρει, προειδοποιώντας ότι αν δεν το κάνει, «θα πέσει από αυτό που φοβάται περισσότερο, τη λαϊκή κατακραυγή».
Νατσιός: Θα καταψηφίσουμε την τροπολογία16:43:54
Ο Δημήτρης Νατσιός δήλωσε ότι η Νίκη θα καταψηφίσει την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, την οποία χαρακτήρισε διχαστική.
«Παγιδευμένοι από τη συγκάλυψη που επιχειρείτε στο έγκλημα των Τεμπών, αδίστακτοι όπως είστε και προκειμένου να ξεφύγετε από τις ευθύνες και τις ενοχές σας, ρίξατε το διχαστικό σύνθημα. Να επιτρέπονται ή να μην επιτρέπονται οι διαμαρτυρίες του λαού; Μετατρέψατε το σύμβολο ενότητας σε σύμβολο διχόνοιας», είπε από το βήμα της Βουλής.
«Υποτίθεται ότι είστε φιλελεύθερη κυβέρνηση. Και υποτίθεται ότι χαρακτηριστικό του φιλελευθερισμού είναι η ελευθερία. Εσείς όμως, όπως διαβάζουμε σε αυτή την επονείδιστη τροπολογία που καταθέσατε ειδικά για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ξεκινάτε τη διατύπωσή σας με το ρήμα “απαγορεύεται”. Εσείς οι τάχα φιλελεύθεροι δημοκράτες έχετε σημαία το “απαγορεύεται”», τόνισε.
«Στην πραγματικότητα δεν θέλετε να προστατεύσετε την ιερότητα του μνημείου όπως διατείνεστε, απλώς φοβάστε τις φωνές του κόσμου», ανέφερε σε άλλο σημείο. «Έχουν γίνει εφιάλτης της κυβέρνησης» τα θύματα των Τεμπών «και δεν θέλετε να βλέπετε τα ονόματά τους γραμμένα ούτε στο πεζοδρόμιο», συμπλήρωσε.
Βελόπουλος: Βαθιά διχαστική, αντιδημοκρατική, αποπροσανατολιστική η τροπολογία16:40:37
Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θέλει να αλλάξει ατζέντα με την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, την οποία χαρακτήρισε βαθιά διχαστική, αντιδημοκρατική και αποπροσανατολιστική.
«Η κυβέρνηση ακολουθεί την πεπατημένη οδό των έξι ετών. Όταν δυσκολεύεται, για να συσπειρώσει το ακροατήριό της, διχάζει την ελληνική κοινωνία. Και ρωτάμε πώς είναι δυνατόν να φυλακίζονται με δύο χρόνια όσοι διαδηλώνουν στον Άγνωστο Στρατιώτη, αλλά οι γνωστοί παιδεραστές, παιδοβιαστές, κακούργοι να κυκλοφορούν ελεύθεροι; Αντί να μαζέψετε τους λαθρομετανάστες που έχετε γεμίσει τον τόπο, θα μαζεύετε τους Έλληνες», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
«Δεν θέλετε να προστατεύσετε τον Άγνωστο Στρατιώτη, αλλά τον εαυτό σας. Ο Άγνωστος Στρατιώτης έγινε για τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ πατρίδος. Τα παιδιά στα Τέμπη έφυγαν από την πατρίδα και αυτό είναι χειρότερο. Άλλο να αγωνιστώ και να πεθάνω για τα δίκαια του έθνους και άλλο να με πεθάνει η πατρίδα. Αν είναι αντιαισθητικό ό,τι συνέβη στον Άγνωστο Στρατιώτη, άλλο τόσο αντιαισθητικό είναι να πετάς τα οστά των παιδιών από τα Τέμπη στα σκουπίδια. Σταματήστε να διχάζετε τους Έλληνες, σταματήστε να σκυλεύετε πάνω στους νεκρούς», συνέχισε.
«Το πιο χυδαίο απ' όλα είναι ότι παίζετε κομματικά παιχνίδια στον Άγνωστο Στρατιώτη, ως κυβέρνηση. Ο Άδωνις Γεωργιάδης πετάει με νόημα το μπαλάκι της ευθύνης στο Νίκο Δένδια. Για να παίξουν εσωκομματικά παιχνίδια οι δελφίνοι, διχάζετε τους Έλληνες», σχολίασε.
Απορίες για την τροπολογία περί Αγνώστου Στρατιώτη16:35:42
Ο Ξενοφών Κοντιάδης, γράφοντας στο Dnews, θέτει μερικές απλές ερωτήσεις προς τον νομοθέτη της διαβόητης τροπολογίας για την πλήρη απαγόρευση των συναθροίσεων και της ελεύθερης έκφρασης στον χώρο μπροστά και περί το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ.
-
Κουτσούμπας: Η εμπλοκή του υπουργείου Άμυνας ανοίγει επικίνδυνους δρόμους16:33:43
«Οι διαδηλώσεις δεν προσβάλλουν το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Δεν είναι δυνατόν ένα μνημείο που τιμά εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας, για ένα καλύτερο αύριο για αυτή την πατρίδα, να προσβάλλεται από τις εκδηλώσεις του ίδιου του ελληνικού λαού, από τα σπλάχνα του οποίου βγήκαν όλοι αυτοί οι ήρωες», υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην τοποθέτησή του στην ολομέλεια.
«Η τροπολογία, όπως και ο νόμος για τον περιορισμό των συγκεντρώσεων, θα μείνει στα χαρτιά», τόνισε και χαρακτήρισε «προβληματική» την εμπλοκή του υπουργείου Άμυνας, προειδοποιώντας ότι «ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους για τον ρόλο του στρατού στο μέλλον».
Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την τοποθέτηση του Δημήτρη Κουτσούμπα
-
Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή στις 19:0016:30:56
Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στις 19:00 έξω από τη Βουλή, ενάντια στην τροπολογία «με την οποία επιχειρείται η μόνιμη απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθροισης στον χώρο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη».
«Είναι πλέον ολοφάνερο πως ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία, που κρατά ζωντανή τη μνήμη των νεκρών του εγκλήματος των Τεμπών αλλά και αγωνίζεται για τα δικαιώματά της. Μετά τον νικηφόρο ηρωικό αγώνα του Πάνου Ρούτσι και το έντονο κύμα διαμαρτυρίας της κοινωνίας κατά της κυβέρνησης της διαφθοράς, η κυβέρνηση επιχειρεί να πάρει τη ρεβάνς, βεβηλώνοντας στην πράξη τόσο το ίδιο το μνημείο όσο και την ιστορία των δημοκρατικών αγώνων στην πλατεία Συντάγματος», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση του Άγνωστου Στρατιώτη που επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης», υπογραμμίζει και συμπληρώνει ότι η μαζική παρουσία της κοινωνίας «είναι αυτή που θα δώσει την απάντηση στις αθλιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο δημόσιος χώρος ανήκει στους πολίτες και την κοινωνία. Κι αυτό θα το καταλάβει πολύ σύντομα η κυβέρνηση».
Τσίπρας: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να ευτελίζει τον Άγνωστο Στρατιώτη για τα γνωστά παιχνίδια με την πατριδοκαπηλία16:28:25
Σε ανάρτηση, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως κανείς δεν δικαιούται να μετατρέπει «ένα μνημείο ελευθερίας σε μνημείο καταστολής και αντισυνταγματικών απαγορεύσεων».
Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ευτελίζει τον Άγνωστο Στρατιώτη, για να παίξει τα γνωστά παιγνίδια με την άκρα Δεξιά και την πατριδοκαπηλία. Και κανείς δεν έχει δικαίωμα, εν ονόματι του υποκριτικού σεβασμού στο μνημείο, να δείχνει ασέβεια στους τραγικούς γονείς των Τεμπών».
«Κανείς. Με εξαίρεση τον κύριο Μητσοτάκη. Που με την τροπολογία του, δείχνει ότι δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Άγνωστου Στρατιώτη, της Ιστορίας, των νόμων και του Συντάγματος. Θα καταλάβει, ελπίζω σύντομα, ότι ιδιοκτήτης είναι άλλος - ο ελληνικός λαός», συμπλήρωσε.
Μακρά και ενδιαφέρουσα νύχτα16:24:20
Στις 5 η ώρα έχει προγραμματιστεί να μιλήσει ο πρωθυπουργός και σύμφωνα με πληροφορίες η τροπολογία δεν αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα… «Οι ομιλητές είναι πολλοί» υποστηρίζουν κοινοβουλευτικές πηγές και μεταθέτουν την ψήφιση της τροπολογίας για αύριο.
Να σημαδευτεί, δηλαδή, η ψήφιση της τροπολογίας με μία μετωπική σύγκρουση της Αστυνομίας με τους συγγενείς που θα βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από νωρίς το απόγευμα.
Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ
