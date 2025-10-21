Άγνωστος Στρατιώτης - Νίκος Ανδρουλάκης: Φαρισαίοι και υποκριτές - Ψαρεύετε στα θολά νερά της ακροδεξιάς

«Έχει γίνει πλέον σαφές στην ελληνική κοινωνία ότι πρόκειται για μια τροπολογία που είναι άκαιρη, άτοπη και απολύτως διχαστική. Για ένα μνημείο το οποίο ενώνει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, γιατί συμβολίζει τους αγώνες και τις θυσίες για την ελευθερία, την ανεξαρτησία, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη», τόνισε νωρίτερα στην παρέμβασή του για την ένσταση αντισυνταγματικότητα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός.

«Και ρωτάει ο ελληνικός λαός: Ποιος ο λόγος να έλθει αυτή η απαράδεκτη τροπολογία αυτή τη στιγμή; Τι έχει συμβεί; Έχει συμβεί κάποιο γεγονός; Ναι, έχει συμβεί. Το ότι αναγκάστηκε ένας πατέρας επί 23 ημέρες να κάνει απεργία πείνας και να βρεθεί σε κίνδυνο η ζωή του για να βρει το δίκιο του και το δίκαιο του νεκρού παιδιού του. Να μάθει από τι πέθανε. Και υπάρχει και το γεγονός της αναγραφής των ονομάτων των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών στην πλατεία Συντάγματος», συμπλήρωσε.

«Λέτε ότι θέλατε με αυτή την τροπολογία να ρυθμίσετε την αρμοδιότητα για τη διαχείριση του μνημείου. Το κάνετε; Όχι. Εκεί που υπήρχαν τέσσερις φορείς αρμόδιοι για το μνημείο, πάτε και προσθέτετε έναν ακόμα, πέντε», τόνισε.

«Όλοι απορούμε ποιον ενοχλεί και τι προσβάλλει το μνημείο. Ο αγώνας του πατέρα ή η αναγραφή των ονομάτων των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών στον χώρο αυτό; Προφανώς κανέναν, παρά μόνο τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι θέλετε να αλλάξετε ατζέντα. Και έχετε προφανώς και μικροπολιτικούς σκοπούς με τον κ. Δένδια και τη διαδοχή στη ΝΔ», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στην ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, επεσήμανε: Τι προτείνει η τροπολογία; Μια γενική διαρκή απαγόρευση κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης. Όμως το άρθρο του Συντάγματος είναι σαφές. Προστατεύεται καθολικά το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και υπάρχουν μόνο δύο εξαιρέσεις για να μπορεί να περιορισθεί αυτό το δικαίωμα. Πρώτον, κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Και δεύτερον, απειλή διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής. Και σας ρωτάμε, τι από τα δυο προσβάλλεται για να φέρετε αυτή τη ρύθμιση και να περιορίσετε το συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα;».

Επίσης, συνέχισε, «είναι αντίθετη η διάταξη σας με το άρθρο 7 του Συντάγματος, το οποίο είναι βασική αρχή του ποινικού δικαίου. Δείτε πόσες φορές γράφει η παράγραφος 1 απροσδιόριστα «οποιοσδήποτε», γενικά. Και ρωτάμε από πού προκύπτει η προσβολή ορισμένου έννομου αγαθού για να είναι ορισμένη η πράξη; Από πουθενά. Δυστυχώς. Ασάφεια και αοριστία».

«Είναι αντισυνταγματική η διάταξη σας και αντίθετη με το άρθρο 25, παράγραφος 1, του Συντάγματος σχετικά με την αρχή της αναλογικότητας. Γιατί το Σύνταγμα επιτρέπει περιορισμούς θεμελιωδών δικαιωμάτων μόνο στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίοι. Και εδώ δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Είναι αντισυνταγματική λοιπόν η τροπολογία σας. Πάρτε την πίσω, αποσύρετέ τη έστω και τώρα, γιατί πλήττει τον πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος του συνέρχεσθαι, τις συναθροίσεις, παραβιάζει την αρχή της σαφήνειας των ποινικών κανόνων και παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας», υπογράμμισε.

