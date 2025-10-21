Στο μεταξύ οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης έχουν αρχίσει να τοποθετούνται επί του θέματος.

Μακρά και άκρως ενδιαφέρουσα προβλέπεται η νύχτα στη βουλή.

Επίσημα η συζήτηση της επίμαχης τροπολογίας για την απαγόρευση διαδηλώσεων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αναμένεται να ξεκινήσει στις τρεις η ώρα – εφόσον έχει καταθέσει αίτημα αντισυνταγματικότητας και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στο μεταξύ οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης έχουν αρχίσει να τοποθετούνται επί του θέματος. Με τους περισσότερους να αναρωτιούνται αν θα υπερασπιστεί την τροπολογία ο υπουργός Άμυνας Ν. Δένδιας θέτοντας επί τάπητος ένα υπαρκτό ενδοκυβερνητικό ζήτημα. Αλλά στα υπουργικά έδρανα βρίσκεται ακόμη ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας που υποστηρίζει άλλο νομοσχέδιο!

Δεν αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα η τροπολογία

Στις 5 η ώρα έχει προγραμματιστεί να μιλήσει ο πρωθυπουργός και σύμφωνα με πληροφορίες η τροπολογία δεν αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα… «Οι ομιλητές είναι πολλοί» υποστηρίζουν κοινοβουλευτικές πηγές και μεταθέτουν την ψήφιση της τροπολογίας για αύριο.

Εφόσον συμβεί αυτό είναι φανερό ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αποφύγει τα χειρότερα μόλις η τροπολογία θα έχει γίνει νόμος του κράτους και θεωρητικά θα πρέπει να εφαρμοστεί..

Να σημαδευτεί , δηλαδή, η ψήφιση της τροπολογίας με μία μετωπική σύγκρουση της Αστυνομίας με τους συγγενείς που θα βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από νωρίς το απόγευμα.

Εισηγητής της τροπολογίας ο Γ. Φλωρίδης

Επίσης ακόμη τηρείται σιγή ιχθύος σχετικά με το ποιος θα εισηγηθεί την τροπολογία εκ μέρους της κυβέρνησης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Dnews τον δύσκολο ρόλο θα αναλάβει -μετά χαράς -ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης.

Ο τρίτος επισπεύδων υπουργός για την συγκεκριμένη τροπολογία με την λιγότερη- ομολογουμένως – ευθύνη για αυτήν.

Άγνωστος «χ» η στάση του Ν. Δένδια

Ενώ πέπλο μυστηρίου υπάρχει σχετικά με την στάση του υπουργού Άμυνας Ν. Δένδια. Με τις πιθανότητες να πάρει τον λόγο να λιγοστεύουν με το ερώτημα να βρίσκεται στα χείλη όλων των κυβερνητικών. «Θα παραστεί στην συζήτηση στη βουλή;»

Μέχρι στιγμής το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι στις 7 η ώρα το απόγευμα έχει προγραμματίσει να παραστεί σε παρουσίαση βιβλίου στην Μ. Βρετανία . Ακριβώς απέναντι από τη βουλή και δίπλα ακριβώς στο συγκεντρωμένο πλήθος που θα διαδηλώνει κατά της τροπολογίας..