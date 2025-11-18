Έχουν δικαίωμα (και κατά τη γνώμη μου οφείλουν για λόγους αρχής) να εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα και να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η ποινική καταδίκη μελών του Ρουβίκωνα επειδή ανάρτησαν ένα πανό στον δημόσιο χώρο περί τον Άγνωστο Στρατιώτη θεμελιώθηκε σε προδήλως αντισυνταγματικό νόμο.

Οι άνθρωποι αυτοί άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία του λόγου, που κατοχυρώνεται στα άρθρα 14 του Συντάγματος και 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Έχουν δικαίωμα (και κατά τη γνώμη μου οφείλουν για λόγους αρχής) να εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα και να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο πιθανολογώ ότι θα καταδικάσει για ακόμη μία φορά την Ελλάδα για παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Οι προϋποθέσεις που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης είναι εξαιρετικά αυστηρές και δεν πληρούνται στην περίπτωση της γνωστής τροπολογίας που απαγόρευσε συγκεντρώσεις και μορφές διαμαρτυρίας στον συγκεκριμένο δημόσιο χώρο.

Ως δικηγόρος θα αναλάμβανα μία τέτοια υπόθεση χωρίς αμοιβή, όπως είμαι βέβαιος και αρκετοί άλλοι συνάδελφοί μου, επειδή δεν αφορά μόνο τα συγκεκριμένα πρόσωπα που καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης, αλλά την υπεράσπιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη χώρα μας.

(Ο Ξενοφών Κοντιάδης είναι συνταγματολόγος, Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Από τις εκδόσεις Τόπος μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του «Τέμπη 57-Η ιστορία ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος»)