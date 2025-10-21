Σκληρή γλώσσα κατά της αντιπολίτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «απόπειρα διχασμού», αλλα και τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών για ακτιβισμό.

«Οι νεκροί δεν ανήκουν σε μια παράταξη, δεν υπάρχουν διακρίσεις στους νεκρούς. Νεκροί που πρέπει να τιμούμε περισσότερο ή λιγότερο. Αυτή η διάκριση είναι άδικη» είπε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι «υπήρχε μνημείο για τους νεκρούς της Marfin που οι συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς κατέστρεφαν κάθε τρεις και λίγο. Διακριτό και λιτό, όχι όμως στον χώρο του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη».

Για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών

«Κανείς δεν μπορεί να νιώσει τη θλίψη ή την οργή των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους. Ένα είδος ακτιβισμού σε ιερό σημείο δεν υπηρετεί τα αιτήματά τους. Τα αιτήματά τους έγιναν δεκτά. Κυρίως, το σημαντικότερο, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πώς θα αποδοθεί; Μέσα από τη δίκη που ξεκινά τον Μάρτιο».

«Η κυβέρνηση συμπάσχει με όποιο γονιό ζητά να μάθει την αλήθεια για το παιδί του, αλλά σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει κανένα στέλεχος της παράταξης που δεν εκφράζει ικανοποίηση που τελικά η δικαιοσύνη μπόρεσε να δώσει λύση σε αυτό, δίνοντας δυνατότητα στον κ. Ρούτσι και όποιον συγγενή επιθυμήσει εκταφή, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η έναρξη της δίκης».

«Τα αιτήματα έγιναν δεκτά, οι εκταφές έγιναν; Δεν έχουν γίνει ακόμα. Εύχομαι να γίνουν το συντομότερο δυνατό, γιατί οι γονείς πρέπει να πάρουν όλες τις απαντήσεις που αναζητούν».

«Με σεβασμό τους γονείς που επέλεξαν αυτόν τον τρόπο διαμαρτυρίας, τους ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν περιθώρια σε αδίστακτους πολιτικούς να οικειοποιούνται το πένθος τους. Που όταν είδαν ότι η υπόθεση των Τεμπών έφυγε από τα φώτα και είχαν δημοσκοπικές απώλειες, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να επαναφέρουν την υπόθεση στο προσκήνιο. Για να παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες τους, φορώντας δήθεν κ. Κωνσταντοπούλου τη μάσκα της αλληλεγγύης. Πολιτικά πρόσωπα που έχουν διακριθεί για τις εντάσεις και τις διχαστικές ενέργειες».

«Οι οπαδοί του ξυλολίου, που αν και οι θεωρίες τους κατέρρευσαν, επιχείρησαν να τις αναστήσουν».

Δεν είναι το μνημείο ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων

Φέρνοντας ως παράδειγμα άλλα ανάλογα μνημεία στον κόσμο, ο πρωθυπουργός επεσήμανε: «Η ανάγκη προστασίας των μνημείων αυτών δεν αμφισβητήθηκε ποτέ, ούτε εγέρθηκε ζήτημα στη Γαλλία ή τις ΗΠΑ για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι. Είναι λιγότερο δημοκρατίες;».

«Η δημοκρατία και ο πατριωτισμός δεν απειλούνται όταν υπερασπίζονται τα σύμβολά τους, αλλά όταν τα εγκαταλείπουν».

«Δεν είναι το μνημείο ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων».

«Υπάρχουν χώροι που πρέπει να προστατεύονται με ειδικό καθεστώς».

Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο

«Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι εάν το δικαίωμα στη μνήμη πρέπει να είναι αντίπαλο στο δικαίωμα για διαμαρτυρία. Μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν σε μία δημοκρατία. Δεν μιλάμε για κανέναν περιορισμό δικαιωμάτων, αλλά για την αποκατάσταση των πραγμάτων και μαζί την αποκατάσταση των αξιών. Με την ευταξία να απαντά στην αυθαιρεσία. Γιατί οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο».

Δεν θα επιτρέπονται εκδηλώσεις άσχετες με τον σκοπό του μνημείου

«Δεν θα επιτρέπονται εκδηλώσεις άσχετες με τον σκοπό του μνημείου. Ούτε φθορές, όσο εύλογα ακούγονται τα αιτήματα και από το πόσο δίκιο πιστεύουν ότι έχουν οι διεκδικητές των αιτημάτων».

«Ήταν θολό το τοπίο των αρμοδιοτήτων και σταδιακά μετατράπηκε σε σκηνικό για κάθε είδους διαμαρτυρίας και κάθε είδους εκμετάλλευση. Κυρία Κωνσταντοπούλου είστε το πιο ζωντανό παράδειγμα αυτού που αναφέρω».

«Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα είναι υπεύθυνο για τη φροντίδα, τη συντήρηση, την ανάδειξη του μνημείου».

«Καιρός να αποσυνδέσουμε το μνημείο από την πλατεία Συντάγματος και την παράδοσή της ως κέντρο συγκεντρώσεων».