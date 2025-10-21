Για ακραία ρητορική κατηγόρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Είστε ανεπαρκής» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Για ντροπιαστική τροπολογία, μίλησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης με την κυβέρνηση και τον Κ.Μητσοτάκη να «εργαλειοποιείται νεκρούς, ζωντανούς και μνημεία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη νόμων, αλλα «η ανεπάρκειά σας».

«Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, που όταν θέλει μια κυβέρνηση το χρησιμοποιεί για να προστατεύσει τα μνημεία. Γιατί πήρατε αυτή την πρωτοβουλία; Καταλάβαμε από την ακραία ρητορεία, ειδικά του κ. Φλωρίδη», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η κυβέρνηση είναι πανευρωπαϊκός πρωταθλητής σε απευθείας αναθέσεις. Κάνω την πρόβλεψη ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουμε απευθείας ανάθεση, αλλά θα εξαντλήσουν όλα τα χρονικά περιθώρια, πολύ απλά γιατί όλα είναι ένα σόου χωρίς αποτέλεσμα».

«Όταν βγάζατε selfie δίπλα στον Άγνωστο Στρατιώτη δεν δικαιούστε σήμερα να έχετε αυτή την ακραία ρητορεία. Να έχετε λίγο ενσυναίσθηση».

«Ψαρεύετε στα θολά νερά της Ακροδεξιάς»

«Ο Χρυσοχοΐδης είπε ‘γιατί να ανοίγουμε διαμάχες;”. Άρα συμφωνεί μαζί μας ο κ. Χρυσοχοΐδης».

«Ψαρεύετε στα θολά νερά της Ακροδεξιάς, διχάζοντας τον λαό. Εργαλειοποιείτε το μνημείο για λίγα ψηφαλάκια, αυτή είναι η ηθική σας».

«Τώρα θυμηθήκατε να περιφρουρήσετε το μνημείο. Όταν όλοι εσείς, μαζί με κ. Γεωργιάδη, ήσασταν δίπλα στον εύζωνα το ξεχάσατε; Φαρισαίοι, υποκριτές».



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε χαρακτηριστικά

«... η κυβέρνηση επιλέγει να ανοίξει ένα αχρείαστο εσωτερικό μέτωπο διχασμού, πόλωσης και τοξικότητας.Μετατρέπει τα πάντα σε όχημα πολιτικής διαχείρισης. Μας απευθύνετε το ερώτημα: Είστε «υπέρ» ή «κατά» της φύλαξης του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Η απάντηση είναι προφανής για όλους τους Έλληνες γιατί κάθε μνημείο συμβολίζει τους μεγάλους αγώνες του λαού μας , την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Είναι αναπόσπαστα κομμάτια της εθνικής μας συνείδησης, γι΄αυτό σταματήστε να ψαρεύετε σε επικίνδυνα θολά νερά» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε: «Το πραγματικό και ουσιαστικό όμως ερώτημα είναι: Έχει την πολυτέλεια η χώρα μας να γίνεται πεδίο διχασμού;

Γιατί ευθύνη σας κύριε πρωθυπουργέ, είναι να ενώνετε τον ελληνικό λαό στα κοινά εθνικά οράματα και με αξιοπιστία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα να εργάζεστε για να γίνουν πραγματικότητα».

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι η χώρα δεν χρειάζεται έναν ακόμη διχαστικό πρωθυπουργό, «αλλά έναν πρωθυπουργό που με αξιοπιστία θα ενώνει και θα ρίχνει το βάρος στο εξωτερικό πεδίο. Εσείς λοιπόν εργαλειοποιείτε ένα σύμβολο ενότητας για να διχάσετε την κοινωνία και τους πολίτες».

«Παίρνετε άριστα στο παρασκήνιο, αλλά στο προσκήνιο παίρνετε μηδέν.

Η κοινωνία χρειάζεται αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και σοβαρότητα.

Είστε κατώτεροι των περιστάσεων και των αναγκών της χώρας.

Γι αυτό η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για όσα καταμαρτύρησε στον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ για τη στάση στο ζήτημα των Τεμπών καθώς υπογράμμισε: «Είπατε στον κ. Σρόιτερ ότι το απίθανο σενάριο μπορεί να είναι πιθανό.

Εσείς μας είπατε ότι το κρατικό πόρισμα είναι ευαγγέλιο εθνικής αυτογνωσίας και εδώ από το βήμα της βουλής με καλούσατε να το αποδεχτώ στο σύνολο του.

Σήμερα με κατηγορείτε γιατί έκανα χρήση του κρατικού πορίσματος και όσα αυτό έγραφε για την πυρόσφαιρα.

Το ότι ήρθε η Κοβέσι και δήλωσε ότι «η διαφθορά σκοτώνει, σας χτύπησε κάποιο καμπανάκι για την προσωπική σας επιλογή να δέσετε τα χέρια της δικαιοσύνης να μην ερευνήσει τον κ. Καραμανλή για τη σύμβαση 717 ενώ έχει ασκήσει διώξεις στους υφισταμένους του».

Επισήμανε ότι δεν βρήκε χρόνο να μιλήσει για το 13ωρο, αλλά , όπως είπε, «ήρθατε σήμερα για να εισηγηθείτε τη «μεγάλη» μεταρρύθμιση να καθαρίζουν τον 'Αγνωστο Στρατιώτη εργολάβοι καθαριότητας.

Γιατι αυτό ρυθμίζετε και αυτό θα μείνει στο τέλος από την τροπολογία σας!

Μετά από πρωτοβουλίες τέτοιου βεληνεκούς, είναι λογικό, κ. Μητσοτάκη, να νιώθετε αναντικατάστατος!»

«Μας καλείτε να ψηφίσουμε μια τροπολογία για να τραβήξει ο κ. Μητσοτάκης δημόσια το αυτί του κ. Δένδια.

Και αυτό δεν είναι δικό μας συμπέρασμα, το μαρτύρησε ο κ. Γεωργιάδης λέγοντας ότι: «Από αύριο υπεύθυνος θα είναι ο υπουργός 'Αμυνας και αυτόν θα ρωτάτε».

Έχετε κοινή γραμμή;», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Υποστήριξε ότι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει για την προστασία των μνημείων εθνικής σημασίας κι είναι το άρθρο 191Α του ποινικού κώδικα αλλά και το άρθρο 11 του Συντάγματος καθορίζει με σαφήνεια το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και των υπαίθριων συναθροίσεων. «Τελικά το μόνο που θα μείνει από τη δική σας αντισυνταγματική τροπολογία, είναι ο εργολάβος καθαριότητας!

Και πιθανολογώ βάσιμα, κ. Δένδια, ότι δεν θα είναι απευθείας ανάθεση αλλά θα απαιτηθούν εξαντλητικές διαγωνιστικές διαδικασίες…», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ματαιοπονεί αν πιστεύουν ότι θα αλλάξετε τη δημόσια ατζέντα και πώς «κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ αγγίζει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και καταθέτει τροπολογίες που εκθέτουν την αναποτελεσματικότητα σας, δραπετεύετε από την συζήτηση», απαριθμώντας σειρά τροπολογιών που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για μείζονα ζητήματα τις οποίες απέρριψε η κυβέρνηση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ειδική αναφορά και στη πρόσφατη ρύθμιση για το 13ωρο στην εργασία όπου επισήμανε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τη συνειδητή διασπορά fake news.

«Μιλάτε για ΜΗ υποχρεωτικότητα του μέτρου. Ποιον κοροϊδεύετε; Το απαντά ο αστικός κώδικας στο άρθρο 659 και το άρθρο 57 του ν.4808/2021 που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. ….Υπάρχει και συνέχεια.

Η κ. Κεραμέως ισχυρίστηκε ότι υπάρχει κλαδική σύμβαση που «προβλέπει» 13ωρο και εξαήμερο. Η πραγματικότητα; Η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας και το ίδιο το κείμενο της σύμβασης λένε 39 ώρες την εβδομάδα! Όχι παραπάνω, όχι εξαήμερο - δηλαδή λιγότερες και από το νόμιμο ωράριο. Για την κυβέρνηση, το ψέμα δεν έχει όριο. Παραπλανούν εργαζόμενους, παραπλανούν πολίτες, για να περάσουν τις πολιτικές τους», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.