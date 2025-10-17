Δεν νοείται συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Αντόνιο Κόστα.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα στο Άμστερνταμ είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε στον Αντόνιο Κόστα ότι δεν νοείται συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, μιας χώρας που απειλεί με πόλεμο την πατρίδα μας, κατέχει παράνομα το 37% των εδαφών της Κύπρου και εφαρμόζει μια αναθεωρητική ατζέντα αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών της Ε.Ε.

Νίκος Ανδρουλάκης και Αντόνιο Κόστα συζήτησαν ακόμα και για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (MFF) ενώ στη συνάντηση μετείχε και ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών, Δημήτρης Μάντζος.