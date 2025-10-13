Η σκληρή απάντηση Χαρίτση. «Ντροπή, δεν έχετε πει λέξη για την γενοκτονία».

Ευθεία επίθεση στο ΚΚΕ για τη στάση του στο Παλαιστινιακό εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, εγκαλώντας το για υποκρισία και «μίσος προς το Ισραήλ». Ο υπουργός Υγείας απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Βιβής Δάγκα για θέματα της αρμοδιότητάς του και χωρίς να προκληθεί από την βουλευτή, κατηγόρησε το ΚΚΕ πως δεν βρήκε να πει μια καλή κουβέντα για τη συμφωνία εκεχειρίας.

Παράλληλα έκανε λόγο για μια «ημέρα πολύ μεγάλης χαράς για κάθε λογικό άνθρωπο που ήθελε ειρήνη στην περιοχή», σημειώνοντας πως «ξημερώνει μια καινούρια μέρα και για το Ισραήλ αλλά και για τους Παλαιστίνιους μακριά από ακραίους τρομοκράτες».

«Θα ζήλευε όσα είπατε το γραφείο Τύπου του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ», απάντησε η Βιβή Δάγκα, μιλώντας για μια συμφωνία «με το πιστόλι στον κρόταφο του παλαιστινιακού λαού», που προωθεί ένα «αμερικανοισραηλινό προκτεράτο» και «ανατριχιαστικά σχέδια με ριβιέρες».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε εξαπολύοντας μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο ΚΚΕ, λέγοντας: «Είστε απλά αντισημίτες και δεν συμπαθείτε τους Εβραίους. Το κράτος που κατηγορείτε ως δολοφόνο είναι η μόνη πραγματική δημοκρατία της περιοχής. Αρα αφήστε τα περί κράτους δολοφόνου. Κατεβαίνατε στους δρόμους και δήθεν κλαίγατε για τα παιδιά που πέθαναν στην Γάζα. Και σήμερα στεναχωρήσετε με το σχέδιο και βρίζετε τον Τραμπ. Όλα τα αραβικά κράτη θέλουν το σχέδιο, Η Χαμάς θέλει το σχέδιο, το Ισραήλ το θέλει, αλλά το ΚΚΕ δεν το αναγνωρίζει. Ποτέ δεν σας ένοιαξαν τα νεκρά παιδιά. Απλοί αντισημίτες είστε. Μίσος προς το Ισραήλ».

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως «το ΚΚΕ δεν ήξερε ότι δεν υπήρχε παλαιστινιακό κράτος. Τους υποκριτές που έκλειναν την Κηφισίας κάθε μέρα. Κλάψτε για τη Χαμάς που χάσατε».

«Καταλαβαίνουμε την αγωνία του να υπερασπιστεί αυτή την άθλια συμφωνία που είναι σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Καταλαβαίνουμε την αγωνία του να διαγράψει την απόφαση Βουλής 2015 για αναγνώριση δύο κρατών. Αλλά είναι απαράδεκτο μας χαρακτηρίζει στο ΚΚΕ ως αντισημίτες. Με την ίδια λογική κάθε αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη πρέπει να χαρακτηριστεί ως αντισημιτική. Εμείς καταγγέλλουμε κράτος και όχι ισραηλινό λαό», ανταπάντησε η Βιβή Δάγκα, ζητώντας να διαγραφούν από τα πρακτικά τα περί αντισημιτικής στάσης που καταλόγισε στο κόμμα της ο υπουργός Υγείας.

Να καταδικάσει τη Χαμάς κάλεσε το ΚΚΕ και ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Χαρίτσης: «Ντροπή, δεν έχετε πει λέξη για την γενοκτονία»

Λίγη ώρα αργότερα ο Αλέξης Χαρίτσης, επιτέθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη και την κυβέρνηση καταλογίζοντας τους υποκρισία. «Καλά δεν ντρεπόμαστε λίγο; Δεν έχετε αρθρώσει μια κουβέντα για την γενοκτονία και κατηγορείτε την συνάδελφο; Ο τελευταίος που μπορεί να μιλήσει για αντισημιτισμό είστε εσείς κ. Γεωργιάδη που υπερασπιστήκατε τον πατέρα Πλεύρη για το βιβλίο με το οποίο αρνείται το Ολοκαύτωμα», είπε χαρακτηριστικά.

«Εμείς καταδικάσαμε την ανθρωπιστική κρίση αλλά και τις δολοφονίες εγκύων και νέων παιδιών από τη Χαμάς. Και μου κάνει εντύπωση ο κ. Χαρίτσης και η ΝΕΑΡ που ουδέποτε καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς σε πολίτες», απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς να απορρίπτει τις αιτιάσεις και να επανέρχεται λέγοντας: «Μια λέξη δεν έχει πει για την γενοκτονία και για το ότι 18.000 βρέφη και παιδιά σκοτώθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές του Ισραήλ και τολμάει να μιλάει για ειρήνη σήμερα. Ντροπή».