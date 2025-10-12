Μάλλον πρόκειται για ρεκόρ. Πριν συμπληρωθούν καλά-καλά δύο ώρες από την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τη διαχείριση του Αγνώστου Στρατιώτη, το Μαξίμου έκανε διαρροή που… διευκρίνισε τι ακριβώς εννοούσε ο πρωθυπουργός.
Αυτό το ρεκόρ… διευκρινιστικής δήλωσης δείχνει αναμφίβολα την προχειρότητα και την αποσταθεροποίηση του «συστήματος Μαξίμου». Όπως και να το δει κανείς, δεν συνιστά επιτυχία του πρωθυπουργού να σπεύδουν οι επιτελείς τους να μας εξηγήσουν ότι δεν είπε αυτό που νομίσαμε.
Η απεργία και το μνημείο
Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός αφού εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την ικανοποίησης του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι (την οποία η κυβέρνηση προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποτρέψει), ανήγγειλε την αλλαγή του καθεστώτος του Άγνωστου Στρατιώτη. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις».
Οι αντιδράσεις και η διευκρίνιση
Η πρωθυπουργική ανάρτηση προκάλεσε ορυμαγδό αντιδράσεων, ειδικά σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του στρατού στη διαχείριση των κοινωνικών διαμαρτυριών σε έναν εμβληματικό χώρος της δημοκρατίας. Απαντώντας στις διαμαρτυρίες , κυβερνητικοί κύκλοι σημείωσαν ότι «σχετικά με την είδηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη επισημαίνεται ότι τα μέτρα τάξης παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛΑΣ. Το Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας του μνημείου».
Βεβαίως η διευκρίνηση του Μαξίμου δεν… διευκρινίζει ποιες ακριβώς θα είναι οι αρμοδιότητες το υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Θα πρέπει το υπουργείο να αποφασίζει ποια διαμαρτυρία είναι θεμιτή μπροστά στη Βουλή; Θα πρέπει ο Δένδιας να φωνάζει την αστυνομία αν κριθεί αυτό απαραίτητο; Θα πρέπει οι φαντάροι να διατηρούν το χώρο καθαρό; Αλλά πάνω απ’ όλα, η διευκρίνηση του Μαξίμου δεν… διευκρινίζει ποιες εκδηλώσεις θεωρεί η κυβέρνηση «άσχετες με την αποστολή του μνημείου».
Τριπλή μεθόδευση
Επί της ουσίας, η διευκρινιστική διαρροή του Μαξίμου δεν αλλάζει και πολλά για την ουσία της υπόθεσης. Η αλλαγή στη διαχείριση του Άγνωστου Στρατιώτη συνιστά τριπλή μεθόδευση. Συγκεκριμένα:
- Η κυβέρνηση επιχειρεί να αποσυνδέσει το μνημείο από τις μακρές δημοκρατικές παραδόσεις του ελληνικού λαού, μέσα από την «αποστείρωση» του και την ιδιότυπη «στρατιωτικοποίησή» του. Ο Άγνωστος Στρατιώτης και το προαύλιο της Βουλής δεν είναι μόνο μνημειακός χώρος τιμής των θυσιών για την ελευθερία της Ελλάδας, αλλά και ένας ζωντανός τόπος διεκδίκησης των θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν διπλή η αποστολή του. Η απεργία πείνας του Ρούτσι ως κορυφαία στιγμή των λαϊκών αγώνων για αλήθεια και δικαιοσύνη, είναι απολύτως συμβατή «με την αποστολή του μνημείου» κι εγγράφεται στη μακρά παράδοση δημοκρατικών κινητοποιήσεων που εκτυλίχτηκαν τους τελευταίους δύο αιώνες μπροστά στο κτίριο είναι σήμερα η Βουλή και παλιότερα ήταν τα ανάκτορα.
- Η δεύτερη στόχευση της κυβέρνηση είναι να περιορίσει την ορατότητα των κινητοποιήσεων των οικογενειών των Τεμπών. Μπορεί ο πρωθυπουργός να εκφράζει την ικανοποίηση για τη δικαίωση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι, αλλά γνωρίζει καλά ότι η κατάληξη της απεργίας απετέλεσε μείζονα ήττα για την κυβέρνηση. Γι’ αυτό τώρα το Μαξίμου επιχειρεί να πάρει μέτρα ώστε τυχόν μελλοντικές κινητοποιήσεις για τα Τέμπη να μην δίνουν τον τόνο στην πόλη. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις οικογένειες των Τεμπών ως πολιτικούς αντιπάλους.
- Τέλος, η μεθόδευση έχει και εσωκομματική διάσταση. Ο Μητσοτάκης επιδιώκει να πετάξει την «καυτή πατάτα» των λαϊκών διαμαρτυριών στον Δένδια. Να εισπράξει δηλαδή ο υπουργός Άμυνας το πολιτικό κόστος κατασταλτικών κινήσεων που θα προκαλέσουν το δημόσιο αίσθημα. Με αυτόν τον τρόπο ο Δένδιας «τιμωρείται» γιατί πήρε δημόσια το μέρος του Ρούτσι και επιχειρείται να ψαλιδιστεί η δημοτικότητά του. Με δυο λόγια, πίσω από τα μεγάλα λόγια για την προστασία του μνημείου κρύβεται η εσωκομματική εργαλειοποίησή του.