Όπως και να το δει κανείς, δεν συνιστά επιτυχία του πρωθυπουργού να σπεύδουν οι επιτελείς τους να μας εξηγήσουν ότι δεν είπε αυτό που νομίσαμε.

Μάλλον πρόκειται για ρεκόρ. Πριν συμπληρωθούν καλά-καλά δύο ώρες από την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τη διαχείριση του Αγνώστου Στρατιώτη, το Μαξίμου έκανε διαρροή που… διευκρίνισε τι ακριβώς εννοούσε ο πρωθυπουργός.

Αυτό το ρεκόρ… διευκρινιστικής δήλωσης δείχνει αναμφίβολα την προχειρότητα και την αποσταθεροποίηση του «συστήματος Μαξίμου». Όπως και να το δει κανείς, δεν συνιστά επιτυχία του πρωθυπουργού να σπεύδουν οι επιτελείς τους να μας εξηγήσουν ότι δεν είπε αυτό που νομίσαμε.

Η απεργία και το μνημείο

Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός αφού εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την ικανοποίησης του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι (την οποία η κυβέρνηση προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποτρέψει), ανήγγειλε την αλλαγή του καθεστώτος του Άγνωστου Στρατιώτη. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις».

Οι αντιδράσεις και η διευκρίνιση

Η πρωθυπουργική ανάρτηση προκάλεσε ορυμαγδό αντιδράσεων, ειδικά σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του στρατού στη διαχείριση των κοινωνικών διαμαρτυριών σε έναν εμβληματικό χώρος της δημοκρατίας. Απαντώντας στις διαμαρτυρίες , κυβερνητικοί κύκλοι σημείωσαν ότι «σχετικά με την είδηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη επισημαίνεται ότι τα μέτρα τάξης παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛΑΣ. Το Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας του μνημείου».

Βεβαίως η διευκρίνηση του Μαξίμου δεν… διευκρινίζει ποιες ακριβώς θα είναι οι αρμοδιότητες το υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Θα πρέπει το υπουργείο να αποφασίζει ποια διαμαρτυρία είναι θεμιτή μπροστά στη Βουλή; Θα πρέπει ο Δένδιας να φωνάζει την αστυνομία αν κριθεί αυτό απαραίτητο; Θα πρέπει οι φαντάροι να διατηρούν το χώρο καθαρό; Αλλά πάνω απ’ όλα, η διευκρίνηση του Μαξίμου δεν… διευκρινίζει ποιες εκδηλώσεις θεωρεί η κυβέρνηση «άσχετες με την αποστολή του μνημείου».

Τριπλή μεθόδευση

Επί της ουσίας, η διευκρινιστική διαρροή του Μαξίμου δεν αλλάζει και πολλά για την ουσία της υπόθεσης. Η αλλαγή στη διαχείριση του Άγνωστου Στρατιώτη συνιστά τριπλή μεθόδευση. Συγκεκριμένα:

