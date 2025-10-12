«Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη» ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Κυριακής (12/10). «Να πόσο φοβάται την κοινωνία» απαντά η αντιπολίτευση.

«Με νομοθετική ρύθμιση, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πρόκειται, άλλωστε, για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία» έγραψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη ανάρτηση της Κυριακής.

Λίγη ώρα αργότερα έγινε σαφές με ενημέρωση ότι τα μέτρα τάξης παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛΑΣ και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας του μνημείου.

Ήταν μια απόφαση πάντως, που προκάλεσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, τόνισε: «Βαριά εκτεθειμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης του αιτήματος του κ. Ρούτσι και την απόφαση της δικαιοσύνης, είναι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, πολλά μέλη της οποίας μεθοδευμένα στοχοποίησαν τους γονείς αφήνοντας υπονοούμενα και δηλητηρίασαν με απίστευτη τοξικότητα την κοινωνία, που πλειοψηφικά στήριζε την αποδοχή του νόμιμου αυτού αιτήματος.

Ο Πρωθυπουργός όχι μονο δεν ένιωσε την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησης του, αλλά δηλώνει... ικανοποιημένος για την κατάληξη της απεργίας πείνας, παρόλο που η κυβέρνησή του έδωσε μάχη να μην υπάρξει αυτή η κατάληξη και έπαιξε τα ρέστα της να ηττηθεί ο αγώνας του κ. Ρούτσι. Μολονότι -όπως αποδείχθηκε- η δικαιοσύνη είχε νομικό έρεισμα χωρίς να διακυβεύεται η έναρξη της δικής, ακόμη και προσωπικά ο Πρωθυπουργός προπαγάνδιζε το αντίθετο.

Στην ανάρτηση του, επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, τη στιγμή που οι πλειστηριασμοί αυξάνονται γεωμετρικά, οι διαταγές πληρωμής οδηγούν σε ασφυξία επιχειρήσεις και το ιδιωτικό χρέος πνίγει την πραγματική οικονομία και την κοινωνία.

Πανηγυρίζει για την παταγώδη αποτυχία του ή δίνει τα διαπιστευτήρια του στα funds; "Εμένα με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω" και σε αυτή την περίπτωση για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, σε ανάρτησή του, αναρωτήθηκε: «Τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει; Γιατί και ο κ. Καμμένος, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε πει, το 2015, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας και δικαιολογημένα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις. Ξεκάθαρα πράγματα: οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές. Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας. Οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, επισήμανε: «Το σημερινό κυριακάτικο μήνυμα και η αναφορά του κ. Μητσοτάκη, ότι στο μέλλον κανένας Πάνος Ρούτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του στην πλατεία η οποία φέρει το όνομά της από εξέγερση των Ελλήνων και την κατάκτηση του Συντάγματός μας, είναι μνημείο κυνισμού - αυταρχισμού και ο ορισμός της απουσίας ενσυναίσθησης. Η αναφορά του είναι απάνθρωπη και κτηνώδης. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στο επιτελείο του να τον προστατεύσει από τέτοιες αναρτήσεις, που κάθε πατέρας θα ντρεπόταν να κάνει. Αντί να κάνει αυτοκριτική για τη σιωπή του και να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής.

Ντροπή του! Η εμπλοκή του Στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από την Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη. Η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία από μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, κάθε νομιμοποίηση. Να πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει ένας πρωθυπουργός που απεγνωσμένα προσπαθεί να κάνει damage control. Να πόσο φοβάται την κοινωνία και την ειρηνική διαμαρτυρία ο κ. Μητσοτάκης. Να πόσο επικίνδυνή είναι αυτή η καθεστωτική δεξιά. Να γιατί πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό. Δεν θέλουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο από αυτό το κυριακάτικο μήνυμα».

Επίσης, ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Στέργιος Καλπάκης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Ο Μητσοτάκης ηττήθηκε από τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και ψάχνει τη ρεβάνς στον αυταρχισμό. Προανήγγειλε σήμερα «στρατιωτικό νόμο» για να καταπνίξει προκαταβολικά κάθε νέα διεκδίκηση στο Σύνταγμα. Αντί για το φως της αλήθειας, που απαιτεί η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών για το έγκλημα των Τεμπών, ο Μητσοτάκης επιλέγει να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι του αυταρχισμού. Αλήθεια, μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου μήνα, νομίζει ότι θα του περάσει έτσι;».

Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, σχολίασε: «Πριν από λίγο επέστρεψα από την Ακρόπολη. Εκεί όπου, όπως κάθε χρόνο, βρέθηκα για να τιμήσω τη μεγάλη επέτειο: την Απελευθέρωση της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Μια επέτειο που μας υπενθυμίζει ότι ο ελληνικός λαός έβαλε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα στον μεγάλο αντιφασιστικό αγώνα. Αλλά και ότι η ιστορική μνήμη για να είναι ζωντανή πρέπει συνδέεται με τους αγώνες του σήμερα απέναντι στον σύγχρονο φασισμό: τους αγώνες για ειρήνη, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη.

Τα επεσήμανε αυτά στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και μπράβο του! Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μην ανέβει στον Ιερό Βράχο. Καμία έκπληξη. Ουδέποτε ασχολήθηκε άλλωστε με την συγκεκριμένη επέτειο – δεν τον αφορά η μεγάλη αντιφασιστική νίκη του λαού μας! Την ίδια ακριβώς ώρα, όμως, επειδή και οι συμβολισμοί έχουν τη δική τους μεγάλη σημασία, επέλεξε να ανακοινώσει τη μεταφορά της αρμοδιότητας φύλαξης του Άγνωστου Στρατιώτη στο ΥΠΕΘΑ.

Ντροπή! Κύριε Μητσοτάκη απαντήστε: Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει δημόσιο χώρο στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας; Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει τον ιστορικότερο και σημαντικότερο χώρο λαϊκής κινητοποίησης και διεκδίκησης της χώρας; Ο επίσημος εκπρόσωπος του πιο ακραίου Τραμπισμού στην Ευρώπη έχει πλέον ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απάντηση είναι μία και είναι σαφής: Ούτε να το σκέφτεστε!».

Το ΚΚΕ δημοσίευσε ανακοίνωση λέγοντας: «Το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Το πρόβλημά τους είναι η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση, όπως εκφράστηκε και πρόσφατα με αφορμή την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι και τη συμπαράσταση στο δίκαιο αίτημά του. Η εμπλοκή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για την αρμοδιότητα που αναλαμβάνουν απέναντι σε λαϊκές κινητοποιήσεις με πρόσχημα την προστασία του Μνημείου, την λειτουργία του οποίου ποτέ δεν εμπόδισε και πολύ περισσότερο προσέβαλε η γνήσια λαϊκή έκφραση και πρωτοβουλία. Προσβολή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι η εργαλειοποίησή του από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή και τον περιορισμό των κινητοποιήσεων».