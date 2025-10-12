Η ευθύνη για την προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη μεταφέρεται στο υπουργείο Άμυνας με νωπή τη στήριξη του αιτήματος του Π. Ρούτσι από τον ΥΠΑΜ Ν. Δένδια.

Η παρέμβαση του Νίκου Δένδια υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του Π. Ρούτσι, από το βήμα της Βουλής, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη η απεργία πείνας μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ήταν μια οριακή στιγμή για τη σχέση του με τον Πρωθυπουργό.

Οι εξελίξεις δικαίωσαν τον υπουργό Αμυνας και όσους ακολούθησαν ανάλογη στάση (Αβραμόπουλος, Μαρκόπουλος, Καλογερόπουλος κα) και, όπως όλα δείχνουν, αυτό δεν είναι κάτι που θα ξεχάσουν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η απόφαση να ανατεθεί η ευθύνη για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Αμυνας και η ανακοίνωσή της από τον ίδιο τον πρωθυπουργό μπορεί να εκληφθεί ως μια ισχυρή ένδειξη ότι η διαπραγμάτευση Μητσοτάκη-Δένδια θα είναι σκληρή.

