Η ανακοίνωση του Νίκου Δένδια για το τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Με απόφαση του ΥΕΘΑ Ν. Δένδια κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις (από 26/11/2025 έως και 28/11/2025) για τον θάνατο του ΕΠΟΠ Στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο.

Ο νεαρός στρατιώτης, μόλις στη δεύτερη μέρα του στη μονάδα, σκοτώθηκε ακαριαία από έκρηξη χειροβομβίδας, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ένας 39χρονος επιλοχίας, πατέρας δύο παιδιών, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Συγκλονισμένος, ο πατέρας του Ραφαήλ μίλησε στην ΚΡΗΤΗ TV δηλώνοντας: «Μόνο ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει». Όσον αφορά την αναζήτηση ευθυνών, ανέφερε: «Εννοείται! Δεν θα πω τίποτε άλλο, θα τα πούμε εν καιρώ».

Η οικογένεια, οι φίλοι και οι κάτοικοι του Τυμπακίου αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν πώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χάθηκε μια ζωή γεμάτη όνειρα και προσδοκίες. Η αδελφή του Ραφαήλ, δόκιμη αστυνομικός στην Κομοτηνή, αναμένεται εκτάκτως στην Κρήτη για το τελευταίο «αντίο». Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έχει διατάξει πλήρη διερεύνηση για τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ ο Δήμος Φαιστού εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση προς την οικογένεια.

Ρόδος: Πώς συνέβη η τραγωδία με τον νεκρό 19χρονο οπλίτη– Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση 39χρονος Επιλοχίας

Σύμφωνα με τη ΡΟΔΙΑΚΗ, ο 19χρονος ήταν γιος στελέχους του Λιμενικού, που υπηρετεί ως διοικητής Λιμενικού Σταθμού στην Κρήτη. Το άτυχο αγόρι είχε γεννηθεί την 1η Νοεμβρίου 2006 και είχε μία αδελφή. Ζούσε με την οικογένειά του στην Κρήτη με καταγωγή από το Τυμπάκι του δήμου Φαιστού, έως ότου κατετάγη στον στρατό και βρέθηκε στη Ρόδο, όπου υπηρετούσε ως Επαγγελματίας Οπλίτης.

Σκοτώθηκε ακαριαία όταν απασφάλισε, υπό άγνωστες συνθήκες, χειροβομβίδα ενώ βρισκόταν μαζί με συνάδελφό που ήταν και εκείνος Επαγγελματίας Οπλίτης. Το τραγικό περιστατικό πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης. Ο 39χρονος συνάδελφος του 19χρονου, επίσης ΕΠΟΠ και πατέρας δύο παιδιών, χειρουργείται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο της Ρόδου. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές συναδέλφων του, έχει χάσει τμήμα του δεξιού του χεριού και φέρει τραύματα από θραύσματα σε όλο του το σώμα καθώς επίσης και στο κεφάλι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ίδιος έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και αναμένεται να χειρουργηθεί προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πεδίο βολής που βρίσκεται στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν οι δύο πυροτεχνουργοί που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, έλαβαν εντολή να μεταβούν στο πεδίο βολής της περιοχής Αφάντου, προκειμένου να επιθεωρήσουν τον οπλισμό που θα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια από στελέχη και οπλίτες της μονάδας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deiruaoucnvt?integrationId=40599y14juihe6ly}