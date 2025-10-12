Γιατί φοβάται το Μαξίμου νέες περιπτώσεις όπως η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι- Δεν μπορεί να σταματήσουν οι διαμαρτυρίες ακόμα και αν εφαρμοστεί το κυβερνητικό σχέδιο!

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» είχαν αποκαλύψει πως η κυβέρνηση, κάτω από την πίεση ακροδεξιών και με πρόσχημα την καθαριότητα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αναζητούσε πρόσχημα να απομακρύνει τον Πάνο Ρούτσι τις ημέρες της απεργίας πείνας. Η πλήρη στήριξη του κόσμου στον απεργό πατέρα και οι φόβοι ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρξουν καθολικές αντιδράσεις, απέτρεψε τα σχέδια αυτά. Η κυβέρνηση και η ηγεσία της δικαιοσύνης μάλιστα αναγκάστηκαν σε μια πρωτοφανή αναδίπλωση επιτρέποντας την εκταφή και για τοξολογικές εξετάσεις.

Με το πέρας της απεργίας πείνας η κυβέρνηση έβαλε μπροστά το σχέδιό της, να μην επιτρέψει διαδηλώσεις και απεργίες μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη! Και αυτό το αποκάλυψε στον Πληροφοριοδότη (ΕΔΩ) η Λ(ώρα) Ι(ωάννου) το Σάββατο.

«Πρόκειται για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία- είπε σαν έτοιμος από καιρό στο κυριακάτικο μήνυμά του ο πρωθυπουργός. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες. Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε».

Να μας συγχωρείτε αλλά ο Πάνος Ρούτσι είναι αυτός που τιμά τον Άγνωστο Στρατιώτη και όχι όσοι επιχειρούν, μεθοδεύουν και προχωρούν τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών. Τον Άγνωστο Στρατιώτη τον τιμούσαν όσοι διεκδικούσαν Σύνταγμα και όχι η μοναρχία που αντιστεκόταν, οι μεγάλες διαδηλώσεις στην Κατοχή και όχι μόνο, όσοι πανηγύριζαν την απελευθέρωση της Αθήνας από τους κατακτητές και όχι όσοι ήταν συνεργάτες τους και οι τόσοι και τόσοι αγώνες που έγιναν εκεί για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την καλύτερη ζωή.

Τι ξεφεύγει από τους εφαρμοστές του σχεδίου: Ότι οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες δεν μπορούν να σταματήσουν, θα πάνε λίγο παρακάτω. Και το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι εκεί για όσους μάχονται για την πατρίδα, τη δημοκρατία, την δικαιοσύνη, το καλύτερο αύριο. Γι΄ αυτούς καμαρώνει ο Άγνωστος Στρατιώτης...