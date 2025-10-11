Στόχος της κυβέρνησης να «θωρακιστεί» από διαδηλώσεις!

Τρόπους να «θωρακίσει» το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα από μελλοντικές διαδηλώσεις – συγκεντρώσεις αναζητά η κυβέρνηση σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Αιτία, η εικόνα αντικυβερνητικής διαδήλωσης... διαρκείας που εξέπεμψε ο χώρος τις 23 ημέρες που διήρκησε η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Και η αλήθεια είναι ότι μετά την νικηφόρα έκβαση του αιτήματος Ρούτσι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αποκτά νέα δυναμική.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της φαίνεται να προτάσσει την «ιερότητα» του χώρου και να επιδιώκει την προστασία του ως ιστορικού μνημείου.

Λ.Ι.