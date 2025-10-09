Καμία άμυνα δεν μπορεί να σταθεί χωρίς τους ανθρώπους της, τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Η Νέα Αριστερά εκφράζει την πλήρη στήριξή της στους εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικούς που αντιδρούν στο επικείμενο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο – όπως έχουν επισημάνει οι ίδιοι οι φορείς εκπροσώπησής τους – οδηγεί σε βαθμολογική και μισθολογική καθήλωση, απαξίωση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και αποδυνάμωση του θεσμού του Μονίμου Υπαξιωματικού», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερα.

Την ίδια ώρα που δαπανώνται τεράστια ποσά για εξοπλιστικά προγράμματα και αγορές οπλικών συστημάτων, το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση, χωρίς ουσιαστική μέριμνα για τη σταδιοδρομία, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε στο πλευρό των στελεχών των ΕΔ ενάντια σε κάθε πολιτική που υποβαθμίζει τις στρατιωτικές σχολές, αποστερεί επαγγελματικά δικαιώματα, ιδιωτικοποιεί υπηρεσίες υγείας και στραγγαλίζει οικονομικά τα Μετοχικά Ταμεία.

»Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις που έχουν προκηρύξει οι φορείς εκπροσώπησης των στρατιωτικών και δηλώνουμε ότι θα συμμετάσχουμε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας το ερχόμενο Σάββατο 11 Οκτωβρίου έξω από την Παλαιά Βουλή.

»Καμία άμυνα δεν μπορεί να σταθεί χωρίς τους ανθρώπους της.

»Η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη και η ενότητα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων είναι υπόθεση όλων μας», καταλήγει η ανακοίνωση.