«Δεν θα αφήσουμε την πολιτική της λήθης και της ιδεολογικής παρέκκλισης να μετατρέψει τον δημόσιο διάλογο σε πεδίο συνωμοσιών και φτηνού λαϊκισμού» σημειώνει η Νέα Αριστερά.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών, της αλήθειας και της δημοκρατικής ευθύνης» σημειώνει η Νέα Αριστερά ασκώντας σκληρή κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «ο Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγει σε συνέντευξή του στον γνωστό Φειδία Παναγιώτου να επιστρατεύει θεωρίες συνωμοσίας για να επιτεθεί σε όσους έχουν αγανακτήσει για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στα Τέμπη. Αντί να σταθεί στο πένθος του λαού που αυθόρμητα στήριξε τις οικογένειες των θυμάτων, επιτίθεται στην ευαισθησία αυτή και ρίχνει στη δημοσιότητα ένα αφήγημα περί «bots» και «ξένων συμφερόντων» - ένα αφήγημα που εξυπηρετεί μόνο τον διχασμό και την αποσταθεροποίηση της κοινωνίας». Και συμπληρώνει: «Και το χειρότερο: ο ίδιος που μιλά σήμερα για «τοξικότητα» στα social media είναι ο άνθρωπος που για χρόνια καλλιέργησε και εξαργύρωσε την τοξικότητα στο δημόσιο βίο, από τότε που ήταν η δεξιά της δεξιάς του Καρατζαφέρη».

Η Νέα Αριστερά - συνεχίζει στην ανακοίνωσή της- δεν θα αφήσει «την πολιτική της λήθης και της ιδεολογικής παρέκκλισης να μετατρέψει τον δημόσιο διάλογο σε πεδίο συνωμοσιών και φτηνού λαϊκισμού. Η κοινωνία ζητά ειλικρίνεια, σεβασμό στα θύματα και θεσμικές απαντήσεις - όχι εύκολες κατηγορίες και αναθέματα.

Η Νέα Αριστερά στέκεται στο πλευρό των οικογενειών, της αλήθειας και της δημοκρατικής ευθύνης».